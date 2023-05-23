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Вторник 23 мая

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Что связывает бывшую солистку "ВИА Гры" с советником Зеленского

Что связывает бывшую солистку "ВИА Гры" с советником Зеленского
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Скандальная история бывшей солистки группы "ВИА Гра" и советника Владимира Зеленского перестала быть тайной.

Десять лет назад во время очередного переформирования группы "ВИА Гра" в коллектив по знакомству попала некая Наталья Могиленец, которая стала впоследствии певицей Мишей Романовой. Она была приятельницей украинских артистов Макса Барских и его друга Алана Бадоева. Миша Романова не стала супер популярной, но зато смогла успешно построить личную жизнь благодаря работе в "ВИА Гре" и звездным связям.

Поначалу бывшей солистке группы "ВИА Гра" совершенно не везло с противоположным полом. Однако вскоре она встретила подопечного Меладзе (Владислава Рамма) который на тот момент был женат и уже имел ребенка. Позже бывшая солистка "ВИА Гры" встретила украинского режиссера, тоже несвободного, и даже родила от него сына.

После декрета Миша Романова уже не вышла на работу в группу "ВИА Гра", а с отцом своего ребенка потом и вовсе разошлась. После этого неудачного опыта у певицы было несколько непростых лет. Но вскоре она все же встретила счастье, да еще какое.

На публикуемых фотографиях Миша Романова постоянно закрывала лицо своего нового кавалера. Но СМИ все равно узнали, что это советник президента Украины Владимира Зеленского Александр Роднянский-младший.

В феврале этого года бывшая певица из "ВИА Гры" хвасталась роскошным кольцом от своего возлюбленного. На тот момент они встречались уже полтора года.

Известно, что семья Роднянского была тесно связана с теле– и кинобизнесом. Его отец-иноагент, гражданин Украины, у себя на родине когда-то создал телеканал 1+1, в России возглавлял холдинг "СТС Медиа" и продюсировал многие фильмы, в том числе "9 рота", "Обитаемый остров" и "Сталинград" Федора Бондарчука и многие другие.

23 мая 2023, 09:00
Владимир Зеленский. Фото: Kremlin Pool/ Global Look Press/ Globallookpress.com
"Экспресс-газета"✓ Надежный источник

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