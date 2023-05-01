"Последние лет 5 жил в аду": сын-шизофреник загнал Зайцева в могилу

Россия скорбит – 30 апреля умер Вячеслав Зайцев.

Все больше гениальных деятелей искусства уходят в мир иной. Каждый — немыслимая потеря для страны, ведь во многом именно эти люди обеспечивали ей развитие и процветание. Модельер Вячеслав Зайцев посвящал свое творчество народу, который за это его полюбил.

Кутурье умер после желудочно-кишечного кровотечения. Жизнь великого эстета оборвалась внезапно, но добрая память о нем не угасает. Помимо похорон, в Сети обсуждают судьбу наследства. Бывший директор Дома моды Вячеслава Зайцева призвал оставить ценное имущество государству.

По его словам, сын покойного Егор болен шизофренией и только рад, что Вячеслав Зайцев умер. Семейные отношения не клеились, а моральный дискомфорт только усугублял физическую немощь художника.

"Вячеслав Михайлович последние лет пять жил в аду и ничего не мог. Как бы это жестоко ни звучало, произошедшее — это избавление для него", — поделился экс-руководитель Дома моды Николай Головин в беседе с Пятым каналом.

По данным источника, сын-шизофреник практически загнал модельера в могилу и не горит желанием провожать кутюрье со всеми почестями. Перед кончиной Вячеслав Зайцев просил Николая Головина взять организацию похорон на себя, но юридически оформить это право у них не получилось.