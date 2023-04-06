Наступил на те же грабли: Венсан Кассель расстался с молодой женой после пяти лет брака

Красивой истории пришел конец.

Французский актер Венсан Кассель расстался с молодой супругой Тиной Кунаки. Знаменитости поженились пять лет назад.

Что стало причиной, приведшей к завершению красивой истории, не сообщается. Супруги и их представители предпочли хранить молчание по этому поводу, не вступая в контакт со светской прессой.

Пользователи Сети обратили внимание на то, что Венсан удалил из соцсетей совместные снимки с бывшей возлюбленной. Кроме того, он не стал ее с днем рождения. Известно, что днем ранее модели исполнилось 26 лет.

Как утверждают зарубежные таблоиды, ссылаясь на анонимный источник, пара рассталась несколько недель назад, и Тина сильно сокрушается по данному поводу. Кунаки и Кассель сыграли свадьбу во Франции пять лет назад. Пару часто обсуждали в контексте того, что у возлюбленных 30-летняя разница в возрасте. При этом поклонники сошлись во мнении, что актер и модель смотрелись вместе гармонично.

Некоторые пользователи Сети сочли, что Венсан Кассель наступает на те же грабли, поскольку ему уже приходилось уходить из жизни любимой женщины. Первой женой артиста была Моника Беллуччи, которая считалась одной из самых красивых актрис мирового кино. Звезды были в браке около 14 лет. У пары появились двое дочерей — старшая Дева и младшая Леони.