Наступил на те же грабли: Венсан Кассель расстался с молодой женой после пяти лет брака

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Четверг 6 апреля

22:00"Я чувствовала, что ему недолго осталось": знакомая рассказала о последних словах Градского перед смертью 21:40Наступил на те же грабли: Венсан Кассель расстался с молодой женой после пяти лет брака 21:00"Болезненно толстые и распущенные": Забитая Бондарчук решила лечь под нож хирурга 20:00"Они что, не моются?!": угнавший машину Бондарчук притащил домой девочек 19:20"Я хотела закончить": Алина Кабаева призналась в противоречиях с любимым человеком 19:20Разбитое сердце: Заявившая о разводе с Топаловым Тодоренко назвала причину 19:00"Боже правый": Орбакайте пошла на облучение после новости о раке 18:40"Это мой будущий муж": прилипшая к Лепсу Барановская не скрыла счастья 18:20"Мы дойдем до Варшавы и Берлина": попавший под санкции Пашутин о неизбежности победы России 18:00"Мой": заявившаяся в фате с Джигурдой Волочкова засветила кольцо 17:40"Проблема с агрессией": подвергшуюся насилию звезду "Дома-2" спасает врач 17:20"Рожать": 63-летний Дибров вывез молодую жену в Дубай на сохранение 17:00Рынок Москвы пополнили 15 новостроек 16:40"Власть свергнуть": предателю Галкину* отвесили крепкую оплеуху за оскорбления 16:20У экс-премьера Италии Берлускони обнаружили смертельное заболевание 16:00Торчит как у Панина! Развалившийся в ванне Милохин схватил рукой мокрую колбаску 15:40В России закрыли все гипермаркеты "Карусель" 15:20Киркоров об отношениях с Давой после гей-скандала: Он звонит ночью 15:00"Я ухожу": Лишившаяся волос Волочкова сказала последние слова перед скорым концом 14:40"Благодаря ЭКО": Решившаяся на роды после 40 лет Барановская сообщила о беременности 14:20"Налили и заразили": пригубивший рюмку Бондарчук подцепил смертельную заразу 14:00"Такой жирненький": раздетого догола актера Петрова прижали за щуплое достоинство 13:40"Подожгла окно": разбитую изменой мужа Малышеву отправили к психиатру 13:20"Смотреть невозможно": Рудковская предрекла страшный конец больной Максим 13:00"Они разводятся": Шаляпин сделал объявление после разрыва Костомарова с женой 12:40Крест и бесконечные слезы: ушедшего в 31 год Никиту Преснякова проводили в церкви 12:20"Мечта": Лолита Милявская похвасталась дачей в деревне 12:00Довел до экстаза: Высунутый причиндал любовника Бабкиной брызнул струей прямо на Васильева 11:40"Разложение личности": узнавший ориентацию Галкина* Корчевников задрыгался как ошпаренный 11:20Названа причина бегства Галустяна из России: Если запахнет жареным 11:00"Меня хватило на один день": Преснякова содрогнулась от воспоминаний о творящемся в доме Пугачевой 10:40"Под трусами": родившая Орлова с пеной у рта ткнула в разрезанный орган 10:20"Прикована к койке": Дарья Мороз попала в страшную аварию 10:00"Один выход": Потерявший работу Чернышев решил судьбу Заворотнюк с раком мозга 09:40Как приобрести недвижимость в Белоруссии 09:20"Стыдно": готовую на все Гусеву сняли с оттопыренным задом после шашней с Домогаровым 09:00"Шильдик на одежде": что ждет любителей бренда Zara при открытии новых магазинов 08:40"Рак груди": онколог сообщил о состоянии Анджелины Джоли 08:20Укрепляем иммунитет весной: 4 простых шага 08:00"Такой милый": играющий с тыквой медведь стал звездой Сети 06:07В Москве не хватает видовых квартир 04:07Как избавиться от катышков на одежде: простой советский метод 02:10Названы крупнейшие застройщики России 00:06"Бросают друг в друга вещи": пригревшая мужа-изменщика Кейт Миддлтон в шаге от развода 00:06Менять или не менять: актуальность обновления водительских прав в 2023 году по истечении срока 23:01Целуемся с умом: разбираемся в разновидностях поцелуев и их тайнах 22:00МЧС: В здании Минобороны в центре Москвы потушено возгорание электроприбора 21:00В центре Москвы в здании загорелся кабинет 20:40"Ждет как собачка, когда ее позовут": оставшаяся без мужа Бородина рассказала об измене 19:50Ксения Собчак и Татьяна Брухунова – модные иконы стиля?
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Наступил на те же грабли: Венсан Кассель расстался с молодой женой после пяти лет брака

Наступил на те же грабли: Венсан Кассель расстался с молодой женой после пяти лет брака
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Красивой истории пришел конец.

Французский актер Венсан Кассель расстался с молодой супругой Тиной Кунаки. Знаменитости поженились пять лет назад.

Что стало причиной, приведшей к завершению красивой истории, не сообщается. Супруги и их представители предпочли хранить молчание по этому поводу, не вступая в контакт со светской прессой.

Пользователи Сети обратили внимание на то, что Венсан удалил из соцсетей совместные снимки с бывшей возлюбленной. Кроме того, он не стал ее с днем рождения. Известно, что днем ранее модели исполнилось 26 лет.

Как утверждают зарубежные таблоиды, ссылаясь на анонимный источник, пара рассталась несколько недель назад, и Тина сильно сокрушается по данному поводу. Кунаки и Кассель сыграли свадьбу во Франции пять лет назад. Пару часто обсуждали в контексте того, что у возлюбленных 30-летняя разница в возрасте. При этом поклонники сошлись во мнении, что актер и модель смотрелись вместе гармонично.

Некоторые пользователи Сети сочли, что Венсан Кассель наступает на те же грабли, поскольку ему уже приходилось уходить из жизни любимой женщины. Первой женой артиста была Моника Беллуччи, которая считалась одной из самых красивых актрис мирового кино. Звезды были в браке около 14 лет. У пары появились двое дочерей — старшая Дева и младшая Леони.

6 апреля 2023, 21:40
Венсан Кассель и Тина Кунаки. Фото: Domine Jerome/Abaca/Sipa USA/legion-media
Daily Mail• Требует проверки

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