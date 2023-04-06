"Мы дойдем до Варшавы и Берлина": попавший под санкции Пашутин о неизбежности победы России

Актер объяснил происходящее борьбой за существование нашей страны.

Актер Александр Пашутин славится принципиальностью и твердой гражданской позицией. Он прямо говорит то, что думает, и внимания не обращает на санкции и козни врагов. В чем и признался корреспонденту "Дни.ру" на кинофестивале "Алафейская гора", который при поддержке компании "Сибур" прошел в Тобольске.

"Я ничего, никогда и никого не боялся, всегда прямо говорил, что думаю, – объяснил артист. – Ведь я – воспитанник суворовского училища, меня воспитывали участники Великой Отечественной". В марте 2022 года он подписал обращение в поддержку специальной военной операции России на Украину. А уже в мае Латвия запретила Пашутину въезд в страну из-за якобы из "оправдывания российской агрессии".

"Начну с того, что это – не "российская агрессия", а российская защита, – говорит Пашутин. – Мне, впрочем, плевать на эти санкции, потому что вводят их дураки, глупые люди. А я все равно люблю и Латвию, и Литву, и Эстонию, я там часто бывал со спектаклями. И не Латвия мне что-то там запретила, а ее бездумные руководители – на недо их отождествлять. Меня это никак не обижает и не задевает – пошли они!.. Что я, не проживу без этого?!"

Артист убежден, что все происходящее рано или поздно закончится. "Все равно мы победим! – уверен Пашутин. – Восстановятся и все связи. Вспомните Великую Отечественную Войну, сколько тогда стран было против нас! А в конце 44-го все они разорвали с Гитлером отношения. Те же, кто сегодня выступает против России, не знает истории, не понимает менталитета нашего народа".

Пашутин знает причину, по которой почти Европа сегодня настроена против России: "Если копнуть, то окажется, что дедушки тех, кто сегодня строит нам козни, воевали против нас в годы Второй Мировой. И если в нас живут гены победителей, то в них – гены проигравших. Эти гены мешают им спать и они мечтают взять реванш. Молодец только Виктор Орбан, премьер Венгрии, у него есть мозги. У остальных – нет".

"Сегодня Россия борется за свое существование. Я всегда говорю, что мы, если будет надо, дойдем и до Варшавы, и до Берлина, и до Парижа, – продолжает актер. – А вот дойдут ли они до Хабаровска или Сахалина?!"

При этом все надежды и чаяния он возлагает на Владимира Путина. "У нас – великий президент! Он – большая умница! Умнейший человек! – убежден актер. – Даже мальчишки во дворе знают, что если драка неминуема, надо бить первым. А Украина при поддержке европейцев готовилась к драке. Вот мы и опередили ее".