Побывавший в Донбассе Джигурда высказал политическую позицию

Скандальный шоумен и актер Никита Джигурда всегда ведет себя откровенно со своими поклонниками и ничего не скрывает. Он знает свои достоинства и недостатки и не спешит надевать розовые очки.
Недавно Никита Джигурда побывал на передовой угледарского направления Донбасса и сделал определенные выводы. В зоне СВО эпатажный актер встретился с российскими бойцами и пообщался с местными жителями тех территорий, где идут бои. Джигурда признался, что его переполняли чувства, когда он обнимал бойцов, которым утром надо было идти в бой. В довесок к своему визиту актер подарил военнослужащим УАЗ СГР, называемый в народе "буханкой", купленный на собственные средства.
В свежем интервью по прибытию в Москву Никита Джигурда высказался по поводу происходящего на Украине и высказал свою политическую позицию, сообщает Пятый канал.
Никита Джигурда заявил, что обеими руками поддерживает российские власти и СВО. При этом он против того, чтобы ситуация развивалась в худшую сторону.
"Я, естественно, двумя руками за СВО, а не за полноценную войну, когда американцы сжигают все на своем пути", – заявил Джигурда.