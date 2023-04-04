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Вторник 4 апреля

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49-летнюю Варвару после процедуры омоложения принимают за старшеклассницу

49-летнюю Варвару после процедуры омоложения принимают за старшеклассницу
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Что сделала с собой артистка

"Следить за собой – обязанность каждого", – убеждена певица Варвара. И своим потрясающим внешним видом 49-летняя артистка являет всем нам прекрасный пример.

"Не нужно зацикливаться на этом, бегать к нутрициологам (специалисты по правильному питанию и здоровому образу жизни – Прим. ред.) и диетологом, – говорит артистка. – Но важно понимать, для сохранения молодости тела надо не переедать, употреблять минимум алкоголя, завязать с курением и вейпами".

Рассказала она и своих действенных уходовых процедурах. "Пластические операции я пока не делала – нет показаний, – цитирует звезду женский журнал Kleo.ru. – А вот к процедуре смас-лифтинга (метод омоложения, во время которого хирург оказывает воздействие на глубокие слои кожи – они прогреваются, уплотняя таким образом находящийся там коллаген – Прим. ред.) прибегала, уколы биоревитализации (процедура точечного подкожного введения препаратов на основе гиалуроновой кислоты – Прим. ред.) делаю пару раз в год, диспорт (миорелаксирующее средство – Прим. ред.) недавно тоже снова поставила в лоб".

Что же касается косметики, то Варвара покупают не помешана на дорогой, а предпочитает только качественную аптечную. "В ее составе не бывает подвоха и меньше шансов нарваться на подделку. Главное же на моей косметической полочке в ванной – хорошие средства для очищения кожи, которая постоянно находится под гримом, мейком", – пояснила красавица-певица, которую многие принимают за старшеклассницу.

4 апреля 2023, 19:40
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Женский журнал kleo.ru✓ Надежный источник

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Известная певица бросилась к деревенским пьяницам из-за тяжелобольного сына

Фото: Пресс-служба
Фото: Пресс-служба
Фото: Пресс-служба
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