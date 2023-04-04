Костомаров сделал публичное заявление об инвалидности

Костомаров уже никогда не будет прежним.

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров с 10 января находится в московской больнице Коммунарки. Спортсмен перенес кому, два инсульта, три ампутации, сепсис, гангрену, был на ИВЛ, ЭКМО... Столько испытаний свалилось на Костомарова после того, как он пренебрегал своим здоровьем в новогодние праздники и с температурой продолжал работать и зарабатывать деньги. В итоге он едва не лишился жизни...

Вся Россия продолжает молиться за то, чтобы Роман Костомаров вернулся к прежней жизни, но он уже инвалид. И вряд ли сможет до конца оправиться, а о карьере, скорее всего, можно и вовсе забыть. Страшно представить, что в какой-то момент поклонники предложили отключить его от системы жизнеобеспечения и дать спокойно умереть.

Кажется, сейчас все страшное позади, и Костомаров заново учится сидеть, глотать жидкую пищи. Его состояние стабильно, гангрена остановлена.

Отец Романа Костомарова Сергей подтвердил, что состояние его сына действительно стабилизировалось, и врачи совершили настоящее чудо. По сравнению с двумя месяцами ранее, сейчас состояние фигуриста изменилось.

"Все положительно", – сказал Сергей Костомаров.

Ранее "Дни.ру" сообщали о том, что Роман Костомаров рвется выписаться из больницы.