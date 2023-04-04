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Вторник 4 апреля

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Костомаров сделал публичное заявление об инвалидности

Костомаров сделал публичное заявление об инвалидности
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Костомаров уже никогда не будет прежним.

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров с 10 января находится в московской больнице Коммунарки. Спортсмен перенес кому, два инсульта, три ампутации, сепсис, гангрену, был на ИВЛ, ЭКМО... Столько испытаний свалилось на Костомарова после того, как он пренебрегал своим здоровьем в новогодние праздники и с температурой продолжал работать и зарабатывать деньги. В итоге он едва не лишился жизни...

Вся Россия продолжает молиться за то, чтобы Роман Костомаров вернулся к прежней жизни, но он уже инвалид. И вряд ли сможет до конца оправиться, а о карьере, скорее всего, можно и вовсе забыть. Страшно представить, что в какой-то момент поклонники предложили отключить его от системы жизнеобеспечения и дать спокойно умереть.

Кажется, сейчас все страшное позади, и Костомаров заново учится сидеть, глотать жидкую пищи. Его состояние стабильно, гангрена остановлена.

Отец Романа Костомарова Сергей подтвердил, что состояние его сына действительно стабилизировалось, и врачи совершили настоящее чудо. По сравнению с двумя месяцами ранее, сейчас состояние фигуриста изменилось.

"Все положительно", – сказал Сергей Костомаров.

Ранее "Дни.ру" сообщали о том, что Роман Костомаров рвется выписаться из больницы.

4 апреля 2023, 18:40
Роман Костомаров. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Матч ТВ✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Пельш и Костомаров стали моделями

Большое число звезд собрал Илья Шиян на своем показе в рамках Недели моды в Москве. Знаменитый дизайнер уговорил выйти на подиум в качестве моделей популярного телеведущего Валдиса Пельша и легендарного фигуриста Романа Костомарова
Также в дефиле приняли участие резидент Comedy Club Вадим Галыгин и шведский певец Bosson, прославившися на весь мир хитом One in a Million
Галыгин и Шиян провели перед показом мастер-класс Валдису, который впервые в своей жизни вышел на подиум
Bosson пришел в восхищение от новой коллекции знаменитого отечественного дизайнера
Дефиле было праздничным, юбилейным, посвященным 15-летию творческой деятельности Ильи Шияна
Певец Виктор Салтыков оценил по достоинству дефиле и сам был бы рад пройтись по подиуму
Маэстро и его звездные модели
Выбор дизайнера пал на Валдиса Пельша и Вадима Галыгина, потому что они требовательны к себе и привыкли побеждать
Среди гостей на вечере была замечена завсегдатай модных показов и светских мероприятий - актриса Елена Захарова
Актер Вячеслав Манучаров тоже является поклонником творчества модельера

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