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Вторник 4 апреля

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"Гнилая селедка!": Плюнувшя в россиян Пугачева вызвала зеленую рвоту

"Гнилая селедка!": Плюнувшя в россиян Пугачева вызвала зеленую рвоту
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Пугачева снова изменила свое мнение о россиянах.

Алла Пугачева долго молчала и не высказывала свою политическую позицию. Но когда стало очевидно, что без этого никак, показала свое истинное лицо и обозвала россиян холопами и рабами. На этом в отношениях поклонников к певице была поставлена жирная точка – россияне отвернулись от Примадонны, назвав ее лицемеркой. Усидеть на двух стульях Пугачевой не удалось, поэтому теперь она изредка дает о себе знать, потому что больше незачем.

На днях Алла Пугачева поздравила своего давнего друга из "прошлой российской жизни" Илью Резника, которому исполнилось 85 лет. Артистка написала многозначительное стихотворение в адрес юбиляра и опубликовала совместное с ним фото.

Однако поклонники удивились, что Пугачева все-таки еще ценить кого-то из русских деятелей культуры. Многие вылили на нее массу негатива и оставили значки в виде зеленой рвоты, но нашлись и защитники.

"Типичная тактика черной пропаганды. Называется "гнилая селедка". Целенаправленно лить дерьмо на человека в надежде, что оно к нему пристанет"; "За свою совесть проданную вам бы с Галкиным* свечи зажечь, Алла борисовна!"; "Россия вас кормила и поила, а вы сейчас только помои и можете на нее изрыгать", – написали поклонники.

Напомним, с Ильей Резником Алла Пугачева разошлась во взглядах на СВО. Поэт не собирался покидать свою страну – с политикой властей он согласен.

* – внесен по решению Минюста РФ в список иноагентов

4 апреля 2023, 18:20
Алла Пугачева. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
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Фоторепортаж

"Куда дели настоящую Пугачеву?": Вместо Примадонны выводят в свет одобренных двойников

Наталья Буйницкая. Фото: Социальные сети
Алла Пугачева. Фото: Социальные сети
Алла Пугачева. Фото: Gennadii Usoev / Russian Look / www.globallookpress.com
Алла Пугачева. Фото: Gennadii Usoev / Russian Look / www.globallookpress.com
Алла Пугачева. Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Алла Пугачева. Фото: Gennadii Usoev / Russian Look / www.globallookpress.com

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