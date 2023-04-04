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Вторник 4 апреля

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Спектакль окончен? Концертный тур МакSим остановлен

Спектакль окончен? Концертный тур МакSим остановлен
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МакSим дошла до критической точки.

Концертный тур певицы МакSим "Я буду жить" приостановлен и перенесен на другие даты – ориентировочно на осень 2023 года. Помимо того, что певица появлялась не в лучшем свете и сорвала концерт в Сочи в марте, в ее команде началась настоящая война.

Директор МакSим Павел Назаров рассказал о ссоре с пиарщицей артистки Яной Богушевской, которая живет в Италии и дистанционно управляет процессом. Причиной ссоры стало то, что не все участники команды певицы согласились переносить гастроли.

Пиарщица певицы МакSим обвинила организаторов концертного тура в мошенничестве и нецензурно обругала их во время собрания якобы от имени самой певицы. Концертный директор певицы МакSим Павел Назаров считает, что пиарщица перегибает палку и хочет загнать всю команду в угол, сообщает Пятый канал.

Что же касается самой певицы, директор не исключает, что на концертах она могла быть нетрезвой. При этом решение выходить или не выходить на сцену всегда остается за ней, никто ее силком на арену не выгоняет.

"Скорее всего, она была пьяна, а может быть, даже употребляла какие-то наркотические средства. По крайней мере, ее речь была несвязной", – заявил директор певицы.

Напомним, в середине марта певица Максим сорвала концерт в Сочи. 1 апреля в Твери она также шаталась на сцене и еле ворочала языком.

4 апреля 2023, 18:00
МакSим. Фото: Edgar Breshchanov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Пятый канал✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Угрозы мужа, алкоголизм и страшная болезнь: что известно о тяжелой судьбе певицы МакSим

Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Фото: Pravda Komsomolskaya/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Фото: Alexander Keltik/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Фото: Gennadii Usoev/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Фото: Gennadii Usoev/ Russian Look/ www.globallookpress.com

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