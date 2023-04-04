Из Красноярска в Воронеж: Сбежавшая в Израиль Пугачева тайно перемещается по России

След Аллы Пугачевой заметили в двух городах.

Еще в прошлом году Примадонна вместе с мужем и детьми сбежала в Израиль. Говорят, что уехала артистка с концами, ведь у нее якобы появилось гражданство другой страны. Так что, поклонники уже отчаялись увидеть Аллу Пугачеву в России.

А ее, между тем, на родине сегодня уже заметили дважды, причем в разных городах. Как бы певица нелестно не отзывалась о соотечественниках и как бы людей не расстроил ее отъезд, о ней помнят и говорят. В тайне от россиян, которые не могут знать мыслей других людей, она перемещается по стране, оставаясь в сердцах поклонников.

Сегодня Аллу Пугачеву заметили в Красноярске, когда Филипп Киркоров разместил пост с воспоминаниями о ее концерте в этом городе в 1989 году. Пользователи, начав читать текст, наверняка подумали, что Примадонна выступает в России. А потом звезду заметили в Воронеже, когда в прессе появилась новость о том, как местный житель исполнял ее песню.

Как выяснилось, в этом городе сегодня произошел неприятный инцидент. Какой-то нетрезвый мужчина выпал из окна и приземлился на машину. Встав на ноги и увидев спасателей, он принялся голосить песню "Любовь, похожая на сон" – это, как известно, хит артистки.

Как рассказали местные жители, мужчина был сильно пьян и оказался в этой опасной ситуации из-за несчастной любви. К счастью, с ним все хорошо. Вполне возможно, прямо сейчас в каком-нибудь городе России кто-то еще вспоминает добрым словом Аллу Пугачеву, ведь она была и остается кумиром многих.