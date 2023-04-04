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Вторник 4 апреля

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"Все же не смогу": пережившая роды певица Слава призналась в тяжелых последствиях

"Все же не смогу": пережившая роды певица Слава призналась в тяжелых последствиях
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Все внимание поклонников приковано к малышу в семье певицы Славы.

Жизнь 42-летней певицы Славы изменилась всего за несколько месяцев. Еще полгода назад у нее был гражданский муж, любимая дочь, творческие планы и задумки. Теперь же жизнь артистки развернулась на 180 градусов.

В конце прошлого года певица Слава разошлась с гражданским мужем. Вместе пара прожила почти 20 лет, воспитывая дочку. Среди причин расставания артистка назвала поведение мужа — "косяки", говорить о которых публично никто пока не готов.

А совсем недавно артистка стала бабушкой. Старшая дочь Анастасии Сланевской (наст. имя артиста. — Прим. ред.) родила ребенка. Все проходило не так гладко, как хотелось. Пятый канал пишет, что у малыша было обвитие пуповиной, а потому Александра Морозова отправилась на экстренное кесарево сечение.

Пережившая роды дочери певица Слава призналась в тяжелых последствиях после такого стресса. Неудивительно, ведь для женщины это были тяжелые минуты, без возможности быть рядом с дочерью. Брюнетка заболела, и даже не сможет прийти на выписку к паре, чтобы сделать памятные кадры.

"На выписку к малышкам, наверное, все же не смогу приехать", — намекнула Слава на пол родившегося ребенка.

4 апреля 2023, 15:40
Певица Слава. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ globallookpress.com
Пятый канал✓ Надежный источник

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Ekaterina Tsvetkova / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Viktor Chernov / Russian Look / www.globallookpress.com

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