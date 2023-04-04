"Неприятная": опального Меладзе поймали с бывшей женой во Франции

На французском горнолыжном курорте Куршавель с Валерием Меладзе приключился крайне неприятный эпизод. Назойливые украинские журналисты под видом поклонников подобрались к артисту. Прямо на камеру от Меладзе потребовали публично осудить действия России.
В инциденте оказались замешаны и другие посетители курорта. Так, крупным планом попала жена Валерия Меладзе певица Альбина Джанабаева. Она постаралась сразу увести мужа подальше от провокации. Но экс-солистка "ВИА-Гра" оказалась не единственной женщиной в кадре.
"Неприятная работа у вас, наверно", — поинтересовался приятель Валерия, отгоняя журналистов от музыканта.
Бдительные поклонники опального Валерия Меладзе поймали его в одном месте с бывшей женой замминистра обороны РФ Тимура Иванова. Женщину зовут Светлана, ей 43 года, и она никогда не стеснялась своей роскошной жизни.
Интересно, но претензии к Валерию Меладзе сыпятся с двух сторон. Украинские граждане недовольны слишком мягкой позицией, а россияне не хотят слушать песни того, кто кричит со сцены политические лозунги. Пока Меладзе ездит на гастроли по новым маршрутам, не забывают россияне подсчитать и его упавшие доходы, и поскромневший образ жизни.