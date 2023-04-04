"В ожидании": только что разродившаяся Орлова рассказала радостную новость

Поклонники Ольги Орловой поймали звезду в знакомом положении.

Совсем недавно экс-солистка "Блестящих" Ольга Орлова стала мамой во второй раз. В 45 лет она родила девочку, которую назвали Аней. Отцом второго ребенка певицы стал новоиспеченный супруг — московский бизнесмен Валерий, который почти не мелькает в социальных сетях.

На протяжении всей беременности вокруг телеведущей "Дома-2" ходило множество слухов. Одни утверждали, что Орлова носит накладной живот. Другие же пророчили возрастной мамочке проблемы со здоровьем. Однако, пока никаких подтверждений таким разговорам нет.

На днях только что разродившаяся Ольга Орлова рассказала радостную новость. В роддоме, где она обрела счастье материнства совсем скоро будет день открытых дверей. Певица считает, что выбор медицинского учреждения — это очень важно. Именно от комфорта мамы будет зависеть, как пройдут роды.

"Девочки, кто в ожидании малыша, у меня для вас новости. 15 апреля пройдет день открытых дверей, места ограничены", — поделилась Орлова.

Пока Ольга не рассказала подробную историю рождения дочки. В блогерском мире рассказать все детали родов — это очень модное направление. Возможно, Ольга Орлова сдастся под натиском поклонников и выдаст все подробности.