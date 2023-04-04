Главное из мира шоу-бизнеса: проект "На днях" Тесты Подробности состояния Костомарова Игры Сонник

Топ новостей недели

Врачи не успели: половина Костомарова с отрезанными ногами отказала перед отправкой в ГерманиюВрачи не успели: половина Костомарова с отрезанными ногами отказала перед отправкой в Германию "Жаль, что мало": уход Кончаловского на 86-м году жизни выбил у Высоцкой почву под ногами"Жаль, что мало": уход Кончаловского на 86-м году жизни выбил у Высоцкой почву под ногами Погасла наша звездочка: завернутой в саван Цымбалюк-Романовской опустили векиПогасла наша звездочка: завернутой в саван Цымбалюк-Романовской опустили веки "Желчь из ушей льется": Записавший голосовое сообщение Костомаров вскочил с постели "Желчь из ушей льется": Записавший голосовое сообщение Костомаров вскочил с постели

Лента новостей

Вторник 4 апреля

14:00"В ожидании": только что разродившаяся Орлова рассказала радостную новость 13:4040-летний житель Воронежа выжил после падения с 19-го этажа: Встал и начал петь песни 13:20"Нужно жениться": Воссоединившаяся с Аршавиным Барановская проболталась о свадьбе 13:00Самолет из Петербурга столкнулся с птицами при посадке в Самаре 12:40"Уже 12 лет": пойманная со шприцем в руках Лолита призналась в зависимости 12:20"Новый муж лучше старых двух": 59-летняя Буланова раскрыла детали грядущей свадьбы 12:00"Она просто никакая": Еле двигающаяся на сцене дочь Успенской крупно опозорилась на концерте 11:40"Это не слухи": живущие с любовниками Асмус и Харламов возобновили отношения 11:20Могут ли конфисковать недвижимость за неуплату алиментов: объяснил юрист 11:00"С гастролями": Аллу Пугачеву заметили в России после побега в Израиль 10:40"Сначала мужа, потом дочь": разродившаяся Орлова назвала имя разрушившей идиллию с*** 10:20"Сделала многое, чтобы приблизить меня": 40-летний Корчевников высказался о романе с Мельниковой 09:40"Люблю тебя!": Барановская воссоединилась с Аршавиным спустя 10 лет после разрыва 09:20Зрители ахнули: Резник ошарашил зал грустной новостью о Билане прямо во время концерта 09:00Новый вид мошенничества – опасные звонки с номера 977 08:40На себя не похожа и носит парик: Немощную Волочкову после болезни сдали на попечение чужим людям 08:20Джоли, Билан и Лолита: кто из звезд шоу-бизнеса одолел депрессию 08:00Москвичи с питомцами ищут жилье в центре 06:10"Защитная реакция психики": как натянутая улыбка кричит о психологических проблемах? 04:2760% россиян хотят оформить ипотеку 02:14Почему мужчины в России живут на 10 лет меньше женщин? 00:27Василий Теплый: что нельзя делать 4 апреля 21:50"Надо лечиться": продюсер поставил крест на сорвавшей концерт МакSим 20:20"Старый пердун!": опозорившаяся Вайкуле села в лужу из-за незнания истории 19:40"Нет смысла": спутавшаяся с продюсером Гагарина обсеценила новый роман 19:20Агония: вскочивший с постели Костомаров ломанулся на улицу без ног 19:00Лерчек, Блиновская, Митрошина: как не наступить на грабли инфоцыган и легально заработать на блоге 18:40"Хрущевка, никакого ремонта": рыдающая семья засунувшего микрофон в штаны SHAMAN испытала стыд 18:20Беременность после наркотиков? У замешанной в скандале Бочкаревой нашли в трусах нечто 18:00"Незаметно слинял": потерявший стыд Галустян свалил из России с кучей бабла 17:40Престарелая разведенка Лолита охмурила женатого друга Цекало: Счастливая 17:20Потом в Югославию: Собравшуюся петь в распавшейся Чехословакии Вайкуле подняли на смех 17:00Свято место пусто не бывает: Павел Воля заменит Урганта в вечернем шоу 16:40Восьмимесячный малыш погиб в аварии под Петербургом 16:20Аборт, 10 выкидышей и громкий развод: Роза Сябитова готова встретить солидного мужчину 16:00"Наркотики и выпивон": Ошивающаяся в Израиле Вайкуле раскрыла детали побега Пугачевой и Галкина* 15:40На Камчатке произошло мощное землетрясение: главное 15:20В Подмосковье медики спасли от ковида 100-летнего ветерана 15:00"Фу, ужас": Совокупление вцепившегося в грудь Киркорова со стонущей незнакомкой слили в Сеть 14:40"Он ползает по лицу": лишившаяся плоти Бледанс испытывает страшные муки 14:20По стопам Украины: латышка Вайкуле прочит еврея Галкина* в президенты России 14:00Тело 12-летнего мальчика нашли на улице в Новокузнецке 13:20Россияне нашли замену Италии, Испании и Греции 13:00"Чьи жизни спасаете? Убийц?": жена иноагента Макаревича публично унизила российского врача 12:40"Денег нет": погнанный отовсюду Ревва вышел к поклонникам с протянутой рукой 12:20"Сердечко плохо стучало": нерожденного внука певицы Славы придушило пуповиной 12:00Мальчики для Володи: шалунья Подольская подарила на юбилей Преснякову мужской стриптиз 11:40Жены иноагента тут не будет: хит уехавшей из страны Пугачевой Резник отдал молодой певице 11:20"Хватит!": Еле стоящую на ногах распухшую МакSим погнали со сцены разъяренные фанаты 11:00Что известно об убийстве военкора Владлена Татарского
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

"В ожидании": только что разродившаяся Орлова рассказала радостную новость

"В ожидании": только что разродившаяся Орлова рассказала радостную новость

Поклонники Ольги Орловой поймали звезду в знакомом положении.

Совсем недавно экс-солистка "Блестящих" Ольга Орлова стала мамой во второй раз. В 45 лет она родила девочку, которую назвали Аней. Отцом второго ребенка певицы стал новоиспеченный супруг — московский бизнесмен Валерий, который почти не мелькает в социальных сетях.

На протяжении всей беременности вокруг телеведущей "Дома-2" ходило множество слухов. Одни утверждали, что Орлова носит накладной живот. Другие же пророчили возрастной мамочке проблемы со здоровьем. Однако, пока никаких подтверждений таким разговорам нет.

На днях только что разродившаяся Ольга Орлова рассказала радостную новость. В роддоме, где она обрела счастье материнства совсем скоро будет день открытых дверей. Певица считает, что выбор медицинского учреждения — это очень важно. Именно от комфорта мамы будет зависеть, как пройдут роды.

"Девочки, кто в ожидании малыша, у меня для вас новости. 15 апреля пройдет день открытых дверей, места ограничены", — поделилась Орлова.

Пока Ольга не рассказала подробную историю рождения дочки. В блогерском мире рассказать все детали родов — это очень модное направление. Возможно, Ольга Орлова сдастся под натиском поклонников и выдаст все подробности.

4 апреля 2023, 14:00
Ольга Орлова. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Социальные сети✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Орлова, Катина, Лайвли и другие знаменитости, которые родят в 2023 году

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

По теме

"Сначала мужа, потом дочь": разродившаяся Орлова назвала имя разрушившей идиллию с***

"Муж каждый день пьет": Орлова рассекретила проблемы в браке после рождения ребенка
Ольга Юрьевна Орлова

Ольга Юрьевна Орлова певица

"Нужно жениться": Воссоединившаяся с Аршавиным Барановская проболталась о свадьбе

"Нужно жениться": Воссоединившаяся с Аршавиным Барановская проболталась о свадьбе
Юлия Барановская рассказала о создании семьи. Было время, когда о разрыве Андрея Аршавина с матерью трех его детей говорили все. Так и не женившись, футболист бросил телеведущую и ушел к Алисе Казьминой, с которой, к слову, сыграл свадьбу.

"Уже 12 лет": пойманная со шприцем в руках Лолита призналась в зависимости

"Уже 12 лет": пойманная со шприцем в руках Лолита призналась в зависимости
Лолита Милявская рассказал секрет блестящих глаз. 59-летняя Лолита Милявская поражает своей красотой и здоровьем многотысячную армию поклонников. При этом артистка не скрывает и наличие вредных привычек, и нелюбовь к спорту, и многие другие темные стороны своей жизни.

"Новый муж лучше старых двух": 59-летняя Буланова раскрыла детали грядущей свадьбы

"Новый муж лучше старых двух": 59-летняя Буланова раскрыла детали грядущей свадьбы
Совет да любовь молодым! Певица Татьяна Буланова была замужем уже дважды. Брак с первым мужем – продюсером и музыкантом Николаем Тагриным – продлился с 1992 по 2005 годы.

"Она просто никакая": Еле двигающаяся на сцене дочь Успенской крупно опозорилась на концерте

"Она просто никакая": Еле двигающаяся на сцене дочь Успенской крупно опозорилась на концерте
Наследницу Любови Успенской погнали со сцены. После череды скандалов между певицей и ее дочерью Татьяной Плаксиной наконец-то установились хорошие отношения. Артистка, кажется, всерьез взялась за будущее своей наследницы и решила сделать из нее звезду.

"С гастролями": Аллу Пугачеву заметили в России после побега в Израиль

"С гастролями": Аллу Пугачеву заметили в России после побега в Израиль
Алла Пугачева приехала в Красноярск. Уже больше года Примадонна отечественной эстрады находится за границей. Уезжая в Израиль весной 2022-го, артистка обещала, что это не навсегда.

Выбор читателей

02/04Вск"Его всего искромсают": подруга Костомарова заявила об эвтаназии для страдающего фигуриста 03/04ПндОрганы не справляются: Преснякова об уходе со сцены из-за серьезной болезни 77-летнего мужа 03/04ПндАгония: вскочивший с постели Костомаров ломанулся на улицу без ног 03/04ПндЖены иноагента тут не будет: хит уехавшей из страны Пугачевой Резник отдал молодой певице 03/04ПндАж волосы дыбом: Интим Пересильд с толпой мужиков в космосе сняли на камеру 03/04Пнд"Старый пердун!": опозорившаяся Вайкуле села в лужу из-за незнания истории