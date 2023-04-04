"Нужно жениться": Воссоединившаяся с Аршавиным Барановская проболталась о свадьбе

Юлия Барановская рассказала о создании семьи.

Было время, когда о разрыве Андрея Аршавина с матерью трех его детей говорили все. Так и не женившись, футболист бросил телеведущую и ушел к Алисе Казьминой, с которой, к слову, сыграл свадьбу. Отношения у бывших возлюбленных были напряженные, потому что спортсмен не общался со своими наследниками от Юлии Барановской.

Но спустя годы ситуация изменилась. Забыв все обиды, футболист и теледива воссоединились и стали общаться ради своих детей. Когда Андрей Аршавин пару раз встретился с отпрысками, пресса стала писать о возможном совместном будущем пары. Однако сама звезда тогда пресекла разговоры, дав понять что еще одной попытки создания семьи ждать не стоит.

Интересно, что с момента расставания с Андреем Аршавиным ведущая "Мужского / Женского" так и не вышла замуж. О личной жизни она предпочитает не рассказывать прессе, так что не ясно, занято ли ее сердце. Зато она охотно обсуждает других людей. Вчера в своем микроблоге теледива проболталась о свадьбе – не своей, а молодых россиян.

Она решила поделиться своим мнением о том, почему нынешнее поколение тянет с узакониванием своих отношений. "Меньше трети людей считают, что сначала нужно жениться, а только потом съезжаться. Большая же часть уверена, что перед свадьбой надо "пожить годик-другой и проверить чувства", – предъявила статистику звезда. По мнению Юлии Барановской, проблема заключается в том, что молодые люди стараются перед созданием семьи "встать на ноги", чтобы не зависеть от родителей.