"Уже 12 лет": пойманная со шприцем в руках Лолита призналась в зависимости

59-летняя Лолита Милявская поражает своей красотой и здоровьем многотысячную армию поклонников. При этом артистка не скрывает и наличие вредных привычек, и нелюбовь к спорту, и многие другие темные стороны своей жизни. В чем же секрет звезды и главной женщины "без комплексов"? Кажется, Пятому каналу удалось выяснить все подробности.
На музыкальной премии "Нового радио" Лолита Милявская призналась в зависимости от собственной красоты и здоровья. Каждый год она проходит тщательный осмотр у врача, который затем назначает ей курс витаминов. С ним исполнительница хита "На Титанике" не расстается даже на гастролях.
"Каждый день я делаю сезонные уколы, уже 12 лет. Здорово помогают нервной системе", — делится Лолита.
В подтверждении своих слов Милявская поделилась фотографией с медицинским инвентарем. Пойманная поклонникам в социальных сетях со шприцем Лолита не постеснялась размеров агрегата. Все ради собственного тела и здоровья.
Ранее поклонники были поражены смелостью Лолиты. Женщина поделилась видео в нижнем белье, продемонстрировав отличную фигуру. Шарма звезде добавила уверенность и чувство юмора. Всем женщинам Милявская советует последовать ее примеру и отказаться от любого стеснения.