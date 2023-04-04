"Она просто никакая": Еле двигающаяся на сцене дочь Успенской крупно опозорилась на концерте

Наследницу Любови Успенской погнали со сцены.

После череды скандалов между певицей и ее дочерью Татьяной Плаксиной наконец-то установились хорошие отношения. Артистка, кажется, всерьез взялась за будущее своей наследницы и решила сделать из нее звезду. Не так давно королева шансона прямо признавалась, что вложила в развитие кровинушки много денег, которые потом, мол, обязательно вернутся. Поклонники подозревают, что Любовь Успенская потратилась и на пластику, ведь ее дочь очень сильно изменилась внешне.

Музыкальная карьера Татьяны Плаксиной уже началась. Время от времени она показывает поклонникам, как поет под фортепиано. А еще фанаты королевы шансона теперь слушают вокал наследницы во время ее концертов. Правда, как оказалось, не всем он приносит удовольствие.

В Сеть попал ролик, на котором певица исполняет песню в дуэте со своей кровинушкой и, судя по комментариям, Татьяна Плаксина крупно опозорилась. На кадрах видно, как девушка очень сильно отстает по артистизму от звездной матери. Если Любовь Успенская отплясывает как зажигалка, то ее дочь еле двигается. Это заметили и россияне, оставившие комментарии под роликом.

"Она просто никакая. Как бы ее не тащили на сцену, она не артистка!" – возмущается народ.

Впрочем, кто-то встал на защиту начинающей певицы: мол, Москва тоже не сразу строилась. Люди пишут, что девушке просто-напросто нужно время, чтобы набраться опыта. И, вполне возможно, наследница переплюнет Любовь Успенскую.