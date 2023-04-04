"Сначала мужа, потом дочь": разродившаяся Орлова назвала имя разрушившей идиллию с***

Домом и семьей Ольги Орловой уже заправляет другая.

45-летняя певица и телеведущая Ольга Орлова дважды мама. С разницей больше 20 лет на свет появились старший сын Артем и доченька Аня. Малышка родилась пару месяцев назад, в начале года, и с тех пор завоевала любовь не только поклонников Ольги, но и всех обитателей особняка.

Напомним, что разродившаяся Орлова называет себя зоозащитницей. Она активно помогает приютам, да и сама не против "удочерить" нового питомца. В ее доме уже живут четыре собаки. Однако зрителям милее всего дворняжка Дина.

Собака сторожит коляску и кроватку с младенцем, ни на секунду не расслабляясь. Иногда Дина и вовсе наваливается сверху на Аню, пока та спит днем. Ольга только умиляется такому материнскому инстинкту своей собаки. Ранее с таким же рвением Дина завоевывала любовь супруга Орловой — бизнесмена Валерия.

"Ох уж эта Дина! Сначала присвоила себе моего мужа, а потом и мою дочь", — назвала имя "соперницы" Ольга Орлова.

Конечно, не все подписчики понимают такую любовь к собакам. Одни считают, что идеальная картина семьи — это мама, папа и ребенок. А то, что ведущая "Дома-2" с гордостью назвала имя разрушившей идиллию с*** — это совсем не достойно Ольги Орловой.