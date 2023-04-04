"С гастролями": Аллу Пугачеву заметили в России после побега в Израиль

Алла Пугачева приехала в Красноярск.

Уже больше года Примадонна отечественной эстрады находится за границей. Уезжая в Израиль весной 2022-го, артистка обещала, что это не навсегда. Однако на родину она так и не вернулась и, по слухам, получила гражданство другой страны. Поклонники уже, кажется, перестали надеяться на то, что Алла Пугачева вернется.

Накануне, благодаря новой публикации бывшего мужа, певицу заметили в России. На странице Филиппа Киркорова появился текст, в котором сказано: "С 17 марта по 4 апреля Алла Пугачева приезжала с гастролями в Красноярск". Кто-то, прочитав запись поп-короля, наверняка обрадовался тому, что звезда все-таки вернулась на родину. Однако ликовать рано. Экс-супруг поделился архивной записью о концертах артистки в 1989 году, когда она путешествовала с тогда еще будущим мужем.

А вспомнил он об этом потому, что на днях как раз выступал в Красноярске. Правда, Аллы Пугачевой рядом с ним на этот раз не было, ведь ее концерты для соотечественников на родине, кажется, канули в лету и остались в воспоминаниях. Поп-король разместил в своем микроблоге отзыв зрителей, которые слушали его на пороге 90-х, а также показал снимок с того самого мероприятия, на котором он изображен совсем юным.

"Во втором отделении Пугачева представила молодого певца, который исполнил песню со словами "...по волнам..." – говорится в новой публикации Филиппа Киркорова.