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Вторник 4 апреля

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Пьяный мордобой на борту: полет Кравец завершился вызовом полиции

Пьяный мордобой на борту: полет Кравец завершился вызовом полиции
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Сколько же на свете психически больных людей!..

"На бедного Макара все шишки валятся", – гласит русская пословица. Смотришь на светскую львицу Алену Кравец, и лишний раз убеждаешься в народной мудрости.

Актриса и певица отправилась на несколько дней в Дубай, где сейчас квартируются многие российские знаменитости. Даже признанный иностранным агентом Юрий Дудь снимает свои интервью именно там.

Кравец поехала не просто так, а чтобы совместить приятное с полезным – позагорать, поплавать, сняться в рекламе, выступить в качестве приглашенной звезды на концерте. Но ее перелет в бизнес-классе был омрачен неприятным происшествием.

"Я летела, как обычно, в бизнес-классе, стоимость билета в который – около 600 тысяч рублей – должна, как кажется, оградить от быдла, – жалуется Алена. – Но какой-то мужчина из "эконома" заприметил меня и, едва борт набрал высоту, пришел знакомиться. Я отшила его, он исчез. Потом, видим – еще накатил и снова пришел. Уже с требованием дать номер телефона. Его отгоняли от меня и соседи, и бортпроводники. Ближе к концу полета он – уже совсем пьяный – снова стал лезть ко мне. А когда мужчина рядом заступился, врезал ему в лицо".

Фото: пресс-служба

В итоге в салоне для богатых людей начался мордобой. Когда же самолет совершил посадку в Дубае, на борт поднялась местная полиция. "Дебошира увели, хотя он уже ничего не соображал, а мне пришлось идти в участок свидетелем и провести там около полутора часов", – огорчена Кравец, которой тоже едва не съездили по кукольному личику.

4 апреля 2023, 17:20
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press / www.globallookpress.com
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Нижний Новгород. Фото: Serguei Fomine/Russian Look/www.globallookpress.com
Казань. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Адлер и Красная Поляна. Фото:Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Волгоград. Фото:Sergey Smirnov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Тула. Фото:Serguei Fomine/Global Look Press/www.globallookpress.com
Воронеж. Фото: pixabay.com

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