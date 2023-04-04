На себя не похожа и носит парик: Немощную Волочкову после болезни сдали на попечение чужим людям

Анастасии Волочковой нужен уход.

Жизнь балерины всея Руси не такая уж беззаботная, как многие привыкли думать. К примеру, зимой артистка жаловалась на болезнь. Сначала она чувствовала боль в паховой области. А потом получила от врачей диагноз – "что-то третьей степени" в области связок, из-за чего Анастасия Волочкова даже рыдала.

Конечно, для человека, который всю жизнь занимается танцами, снижение нагрузок и боли в самых важных частях тела – настоящая трагедия. К счастью, блондинка не осталась одна. С ней все это переживала верная домработница Лолочка, которая в ее доме уже около семи лет.

Очевидно, что помощница заменяет Анастасии Волочковой всех! Она отвечает на рабочие звонки, снимает на камеру, когда требуется, и даже выступает в роли самого близкого человека. Складывается впечатление, будто родня, которая у артистки есть, сдала ее на попечение чужому для семьи человеку, ведь только она о блондинке и заботится. Это замечают и поклонники светской львицы.

Накануне она разместила снимок в соцсетях, на котором запечатлена с укладкой, сделанную по ее словам, помощницей. В восторге осталась сама танцовщица и ее поклонники, отметившие, что прическа к лицу настолько, что она на себя не похожа! Однако помимо комплиментов в адрес артистки посыпались и оскорбления. Кто-то написал, что на ней парик. А кто-то упрекнул балерину в том, что она стала немощной, ведь за нее все делает та самая Лолочка.

"Неужели самой нельзя помыть голову и уложить? И что бы Настя без Лолы делала?" – пишут пользователи на странице Анастасии Волочковой.

