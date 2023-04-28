Невозможно узнать: в кого превратилась наркозависимая алкоголичка Линдси Лохан

От нее прежней уже ничего не осталось.

Последние два десятилетия звезда фильма "Дрянные девчонки" Линдси Лохан не отличалась безупречной репутацией. Актриса начала карьеру еще в детстве и рано прославилась, а к 20 годам ее жизнь покатились по наклонной. Знаменитость употребляла алкоголь и наркотики, крутила скандальные романы и часто попадала в неприятности. Пока Лохан страдала от зависимостей и славилась своими дебошами, многие успели поставить крест на ее дальнейшей судьбе. Однако несколько лет назад все изменилось.

В 2019 году Линдси Лохан познакомилась с арабским финансистом Бадером Шаммасом. После этой встречи скандально известная звезда остепенилась, отказалась от вредных привычек и начала вести совершенно другой образ жизни. В 2022 году влюбленные поженились, а теперь ждут пополнение в семье.

Многочисленные поклонники радуются за актрису и не перестают удивляться тому, насколько сильно она преобразилась. Сегодня в ней невозможно узнать ту наркозависимую алкоголичку, какой ее знала публика всего несколько лет назад. Теперь звезда "Чумовой пятницы" предстает перед поклонниками похорошевшей, счастливой и с округлившимся животом.

Линдси Лохан не только наладила личную жизнь и преобразилась внешне, но и реанимировала давно почившую карьеру. В 2021 году знаменитость снова приступила к съемкам. Фильм "Незабываемое Рождество" с ее участием вышел на экраны несколько месяцев назад.