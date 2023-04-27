"Ребят, простите": прозревший российский комик вышел с покаянием и признал Зеленского фашистом

Комик разочаровался в своих ожиданиях.

Известный российский комик, звезда "Кривого зеркала" Александр Морозов заявил, что Зеленский превратился во второго Гитлера. По словам артиста, по сути бывший шоумен выполняет ту же дипломатическую функцию, что и предводитель Третьего рейха.

В свежем интервью комик раскритиковал покинувших Россию коллег, которые теперь насмехаются над нашей страной из-за рубежа. Он выразил уверенность, что беглецы скоро пожалеют об этом и захотят вернуться. Однако будет уже слишком поздно, и народ будет их ненавидеть. Впрочем, у них есть шанс, уверен он.

"Тут должно быть такое покаяние, я даже не знаю, какое. На лобном месте встать, сказать: "Ребят, простите", – сказал Морозов.

В заключение Александр Морозов признался, что разочарован в коллеге Владимире Зеленском.



"Я не думал, что юморист, причем, хороший юморист может стать Гитлером. А он стал", – отметил Александр Морозов.

Напомним, Александр Морозов несколько лет назад прозрел и понял, что ему надо срочно худеть. Он экстремально снизил вес и кардинально изменил свой образ жизни. Правда, из-за эпидемии коронавируса он потрелял не только лишние килограммы, но и деньги, ведь с концертами у него плохо до сих пор. Работа так и не наладилась. А сейчас и подавно не самое подходящее время для юмора, уверен он.

