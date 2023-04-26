"Комик послал народ на смерть": Бежавший в Россию нищий Зеленский получил под дых

Новый удар по Владимиру Зеленскому.

Изменения в нынешнем президенте Украины замечают многие люди. Не секрет, что с комиком-политиком лично знакомы некоторые представители российского шоу-бизнеса, которым довелось с ним поработать. Недавно, к примеру, пару занимательных деталей жизни Владимира Зеленского раскрыл Филипп Киркоров.

Поп-короля по-настоящему поразило то, как актер, став главой страны, подписал указ о лишении его звания Народного артиста Украины. А ведь певец в свое время очень сильно помог ему: похлопотал о роли в картине "Любовь в большом городе" и предоставил свою жилплощадь бежавшему от родины и в тот момент нищему артисту. Причем все это за простое "спасибо".

Вот так Филипп Киркоров пролил свет на не лучшие подробности прошлого Владимира Зеленского. А теперь президент получил под дых от Тиграна Кеосаяна, который жестко прошелся по нему во время последнего интервью. Журналиста поражает политика нынешнего президента Украины.

"Комик послал народ на смерть. Он убивает своих граждан, уничтожает страну", – отметил телеведущий.

Журналист, к слову, знаком с актером лично. В интервью Тигран Кеосаян назвал его "клоуном" и "наркоманом". А потому, говорит он, его не удивляет то, что происходит в стране, которой управляет Владимир Зеленский.