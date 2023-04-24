"На Украине уже все сделал": Киркоров пустил в свою квартиру бежавшего с родины нищего Зеленского

Филипп Киркоров признался в продолжительном сожительстве с президентом Украины.



Пока вся Россия гадает, кто же является той самой таинственной пассией Филиппа Киркорова, он обыграл всех. Певец дал интервью журналистам издания "Аргументы и факты", в котором полностью раскрыл душу.

Рассказал он корреспондентам о своем сожителе, правда о прошлом. Стал им – кто бы мог подумать – нынешний президент Украины Владимир Зеленский.

Оказывается, в бытность его актером, Владимир Зеленский познакомился с Филиппом Киркоровым, когда тот приехал в Киев на съемки. Грезивший большими заработками актер бросился в ноги Заслуженному артисту РФ с просьбой о протекции.

"Просил меня похлопотать. Говорил, что на Украине уже все сделал как артист и хочет дальнейшего развития", – привел Филипп слова бывшего друга.

Замолвив пару слов за Владимира Зеленского Филипп Киркоров все-таки помог ему получить должность телеведущего. Более того, сердобольный Киркоров пустил в свою квартиру бежавшего с родины нищего Зеленского. Шесть месяцев тот бесплатно прожил в квартире поп-короля возле Арбата. Но чем же он отплатил своему благодетелю?

По началу будущий президент Украины помог Филиппу получить роль в картине "Любовь в большом городе", но дальше отношения полетели в тартарары. В 2015 году, признается седоволосый певец, он встретил бывшего друга в одном из торговых центров, где тот отвел глаза и не захотел сказать ни слова бывшему покровителю.

А став президентом, Владимир Зеленский и вовсе подписал указ о лишении Филиппа Киркорова звания Народного артиста Украины.

"Я его не узнаю. Это другой человек. Абсолютный зомби, который ничего не видит и не слышит", – поделился Филипп Киркоров взявшись за голову.

