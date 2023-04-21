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Пятница 21 апреля

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"До черта таких уродов": армия Пугачевой рвется обратно в Россию

"До черта таких уродов": армия Пугачевой рвется обратно в Россию
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Алла Пугачева стала флагманом беглых звезд.

С началом специальной военный операции на Украине некоторые отечественные актеры, певцы, журналисты и писатели напрочь забыли, как хорошо себя чувствовали в России, как молчали все восемь лет, пока преступный киевский режим убивал мирных жителей Донбасса, и какие гонорары зарабатывали на простых россиянах. А флагманам беглых звезд стала Алла Пугачева.

Просто Народная артистка СССР оказалась наиболее титулованной персоной среди тех, кто погрузился в русофобию. В народе беглецов теперь так и называют – армия Пугачевой. К слову, и супруг Аллы Борисовны занимает в ней не последнюю роль.

Максим Галкин* уже давно переформатировался под ожидания западного зрителя. Некогда талантливый юморист за год превратился в бездарного политолога. Теперь он зарабатывает деньги в основ за счет критики в адрес России, властей и армии.

Не отстает от шоумена и друг Аллы Пугачевой, звезда русского рока Андрей Макаревич*. Зато его молодой коллега Макс Покровский* занял довольно любопытную позицию. Лидер группы "Ногу свело" завыл на чужбине и сменил критику на похвалу.

Пока солдаты армии Пугачевой страдали от чрезмерного дорогого Интернета в Дубае – действительно, откуда у звезд по 12 тысяч в месяц на соцсети – рокер стал жаловаться на автобусы и метро Нью-Йорка, уточняет телеканал "Царьград". Он признался, что в Москве и Петербурге транспорт намного лучше, да и фуа-гра очень вкусное.

"Мало того, так ещё и хлеба пошли у музыкантов, потому что до черта таких уродов, как я, уехало", – заявил Макс Покровский*.

Но не только беглые звезды задумались о смысле заграничного бытия. Патриотично настроенные граждане тоже думают, а стоит ли вообще принимать обратно и одаривать любовью Аллу Пугачеву и всех тех, кто в трудную минуту бросил свою родину. Вопрос, к слову, не риторический. Когда у сбежавших артистов закончатся припасы, они ведь снова захотят набить карманы за счет ненавистных россиян...

*Признаны Минюстом РФ иностранными агентами

21 апреля 2023, 16:20
Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Царьград✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Лишить звания, гражданства и недвижимости: кто из российских звезд наплевал на страну

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Ekaterina Tsvetkova / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Viktor Chernov / Russian Look / www.globallookpress.com

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