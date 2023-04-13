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Четверг 13 апреля

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"Ей 18": плюнувший на жену 45-летний Бероев спутался с молодой красоткой

"Ей 18": плюнувший на жену 45-летний Бероев спутался с молодой красоткой
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Егор Бероев и Ксения Алферова разводятся?

Российский актер театра и кино Егор Бероев женился на коллеге Ксении Алферовой в 2001 году. Через шесть лет у супругов появилась дочь Евдокия, а родившая избранница артиста стала еще краше прежнего. Однако с течением времени поползли слухи, будто чувства в звездной паре охладели.

Егор Бероев стал все меньше демонстрировать любовь на публике по отношению к избраннице, а в соцсетях будто плюнул на нее. На страничке артиста стали появляться совместные снимки с другими женщинами, словно он меняет фавориток одну за другой.

На днях звездный брюнет разместил в профиле снимок с молодой красоткой из Докучаевска. Мужчина представил юную особу как поэтессу Дари Нэ. "Ей 18 лет", — отметил в описании Егор Бероев, добавив, что спутался с девушкой на съемках фильма о людях Донбасса.

Егор Бероев с 18-летней Дари Нэ. Фото: соцсети

В кадре артист практически потерялся на фоне яркой и привлекательной спутницы. Дари Нэ накрасила губы ярко-красной помадой, что наверняка поманило 45-летнего артиста как магнитом.

Егор Бероев умолчал о том, какие отношения связывают его с 18-летней особой. Тем не менее выглядел на камеру он довольным, а пользователи Сети поддержали настрой артиста.

"Милые, любимые люди", "Надо же, как Вы маскировались, Егор!", "Егор, просто спасибо вам!", — написали Бероеву в комментариях.

13 апреля 2023, 19:52
Егор Бероев и Ксения Алферова. Фото: Pavel Kashaev/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Социальные сети• Требует проверки

Фоторепортаж

Бероев вывел в свет Алферову в прозрачной одежде

Певица Алена Свиридова.
Павел Астахов с супругой.
Дирижер Владимир Спиваков.
Концерт состоялся на сцене Московского международного Дома музыки.
Актриса Елена Захарова.
Константин Андрикопулос с женой.
Актеры Егор Бероев и Ксения Алферова.

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