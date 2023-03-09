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Шоу-бизнес
Герой Украины: всплыла настоящая фамилия плюнувшей на Россию Софии Ротару

Герой Украины: всплыла настоящая фамилия плюнувшей на Россию Софии Ротару

Пьеха уговорила поменять паспорт
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Мало кто знает, что звучные имена и фамилии артистов – это, как правило, их сценические псевдонимы. Маша Распутина на самом деле – Алла Агеева. Лариса Долина до поступления на сцену звалась Кудельман. Елена Воробей – Либенбаум. Выяснилось, что и София Ротару от рождения носила другую – менее звучную – фамилию.

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 София Ротару

София Ротару певица, актриса

Отца певицы звали Михаилом Ротарь. И именно как София Ротарь певица дебютировала в 1962 году в Новоселицком районном конкурсе художественной самодеятельности. Потом были областной смотр и конкурс в Черновцах, где юная артистка завоевала диплом первой степени. Как победительницаона была направлена в Киев для участия в республиканском фестивале народных талантов.

А как же Ротарь стала Ротару? Все дело в том, что Черновицкая область Украины, ранее называемая Северная Буковина, сначала принадлежала Австро-Венгрии, а потом Румынии. И только в 1940 году Сталин присоединил ее к Украинской ССР. Так как в регионе было много румын (молдаван), то украинские чиновники стали проводить политику насильственной укранизации. Многие этнические молдаване были вынуждены поменять свои фамилии на типа украинские. Иначе им грозили обвинения в "буржуазном национализме" и ссылка в Сибирь.

Именно поэтому молдаванин Михал Ротару получил паспорт на имя Михаил Ротарь. Такая же была фамилия и у всех его детей, включая Софию. В титрах музыкального фильма 1971 года "Червона рута" она значится как София Ротар (без мягкого знака).

И только став знаменитой, она вернула себе исконную фамилию. Вернуть назад окончание "у" вокалистке посоветовала Эдита Пьеха. Так фамилия получила новое – молдавское – звучание.

Напомним, что сегодня София Ротару принципиально не приезжает в Россию даже на "Песню года", которую прежде не пропускала. Она получила звания Героя Украины, позирует в вышиванке и всячески помогает украинской армии. А сестра певицы Аурика заявила, что они с артисткой ждут "возвращения" Крыма в состав Украины.

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 9 марта 2023, 10:00 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник
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