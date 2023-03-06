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Брызжущий слюной Корчевников забился в истерике: Осатаневшие псы, подонки!

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Борис Корчевников был крайне возмущен.

40-летний Борис Корчевников позиционирует себя как ярый патриот. Журналист верит в то, что Россия победит нацизм, с которым борется в рамках специальной военной операции на Украине. Недавно ведущий передачи "Жизнь и судьба" прокомментировал недавно теракт в Брянской области, который устроила украинская диверсионная группа.

В недавней беседе со своим коллегой Романом Головановым Корчевников не смог сдержаться, выражая свое восхищение подвигом 11-летнего мальчика, который спас девочек от ВСУ. Журналист назвал нападающих "осатаневшими нацистскими псами" и "подонками", которые стреляли в безоружных детей. После этих слов телеведущий, можно сказать, забился в истерике от переполняющих его эмоций.

Борис, казалось, не мог сидеть на месте. Он кричал, размахивал руками и непроизвольно брызгал слюной, говоря о важности патриотизма. Таким поведением Корчевников напугал некоторых поклонников, которые привыкли видеть его сдержанным.

Напомним, у Бориса Корчевникова серьезные проблемы со слухом. Они возникли после того, как журналистку удалили доброкачественную опухоль мозга. Не так давно люди заметили, что телеведущий использует использует специальное приложение на телефоне, которое расшифровывает речь собеседника в текст.

6 марта 2023, 20:40
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
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