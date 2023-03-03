"Что с лицом?": увядающая Собчак внезапно пожелтела

Ксения Собчак активно ведет свои аккаунты в социальных сетях. Телеведущая очень часто делится личными фотографиями, сопровождая их откровениями, историями из жизни. Также в блоге журналистки есть рубрика, которую она назвала #моилукинедляскуки, в рамках которой делится своими образами. В такие моменты телезвезда нередко нарывается на критику со стороны подписчиков.
Например, недавно Собчак внезапно пожелтела, примерив наряд бледно-желтого цвета. Даже сапоги и сумка были в тон. Знаменитость, которая предстала на фото без макияжа и небрежно уложенными волосами, назвала себя "грустной мимозой". Подписчики тут же принялись иронизировать: "Мимоза получилась увядшая", "Подвяла мимозка-то". А некоторых Ксения своим видом напугала: "Что с лицом?".
Некоторым понравился образ Собчак, другие же раскритиковали за отсутствие еще одного цвета и призвали знаменитость немедленно сменить/нанять стилиста. Впрочем, Ксения уже давно дала понять, что не расстраивается из-за неудачных модных экспериментов.
Кстати, Ксения Собчак нередко высмеивает образы Тины Канделаки, с которой находится в давнем конфликте. По мнению экс-кандидатки в президенты России, у гендиректорши "Газпром-медиа" нет чувства стиля.