"Вокруг меня достаточно идиотов": неразборчивая Лолита публично захаяла любовника

Как прошло 14 февраля у Лолиты Милявской?

Певица Лолита Милявская официально была в браке пять раз. К сожалению, ни один из официальных романов не сложился, однако звезда не переживает. Вокруг красавицы всегда были мужчины, и вниманием она не была обделена никогда.

Последний развод состоялся аж в 2020 году, после 9 лет брака с тренером по сквошем Дмитрием. В конце прошлого года Лолита приоткрыла завесу тайны — в ее жизни новая любовь. Тогда подробностей она не сообщила. Зато на днях в разговоре с Пятым каналом Милявская практически захаяла своего любовника. Любя, конечно же.

По словам Лолиты, 14 февраля в ее возрасте — это уже не официальный праздник. Цветы она получила только потому, что сама напомнила бойфренду. Для Милявской это не было поводом обижаться. Так выглядит взрослая жизнь, отшучивается звезда.

Кроме этого, брюнетка заявила, что с годами уже совсем не важны и другие показатели. Например, внешность, рост или вес. Лолита считает, что намного важнее — это умение разговаривать. Возможно, именно новый мужчина станет достойным спутником Милявской.

"Вокруг меня было достаточно идиотов, конечно. Но у меня мало свободного времени и выбирать не из кого", — добавляет исполнительница хита "На Титанике".