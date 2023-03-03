Главное из мира шоу-бизнеса: проект "На днях" Тесты Подробности состояния Костомарова Игры Сонник

Топ новостей недели

"Он держался": объявлено о прощании с покинувшим мир Александром Масляковым "Люди плачут": названа дата прощания с Екатериной Стриженовой Скрывались ото всех: роман Киркорова с известным продюсером перестал быть секретом "А он в кого такой?": народ ахнул при виде 11-летнего сына Шпицы с аномалиями рук

Лента новостей

Пятница 3 марта

21:00Расставшаяся с молодым любовником Бабкина заговорила об обиде и мести: Изнутри сжирает зависть 20:20"Полное г****": собирающая бутылки Лолита Милявская наткнулась на жесткую критику 20:00"Вокруг меня достаточно идиотов": неразборчивая Лолита публично захаяла любовника 19:40"Всех на виселицу, всех расстрелять": отправившая дочь в психушку Распутина объявила о решительных действиях 19:20"Эта зараза надолго": переживший тяжелую болезнь Боярский признался в ухудшении состояния 19:00"Состояние настоящего отчаяния": изнеможденную Высоцкую довели до слез 18:40"Есть вопросы": врачи осмотрели ушедшего в кому Костомарова 18:20Лепс завел новый роман, а Муцениеце судится с Прилучным: смотрите новый выпуск "На днях" 18:00"Болезнь": Поргина озвучила шокирующую причину исчезновения Борисова 17:40"Их объединяет любовь": ищущая утешение Барановская попалась с голым седым мужиком 17:20В Москве один мужчина убил другого во время интима 17:00Новинки февраля на столичном рынке жилья 16:40Новый автомобильный маршрут из Крыма к присоединенным регионам набирает популярность 16:20"В гримерке": Измерившая достоинство Джигурды Волочкова похвасталась ночными утехами 16:00Певицу Валерию на фото без ретуши приняли за мужика: После 50 лет 15:40Военная карьера, рисунки на заказ и обида на рэперов: 7 малоизвестных фактов о группе "Король и Шут" 15:20Объявлено о будущем ЕГЭ в России 15:00"Очень напряженный период": разбитый из-за онкологии Басков попал в госпиталь 14:40"Я это сделала!": Узнавшая об измене мужа Малышева объявила о разводе после 36 лет брака 14:20"Грязно ругается": Нагулявшая пузо любовница Виторгана избавилась от ребенка 14:00С трудом опознали: Вышвырнутую из России Наргиз скрючило после отравления 13:40Загремевший в реанимацию немощный Михалков заявил о крахе России: Решающее время 13:20"Бедный": Переплюнувший Панина бомж Милохин вздернул кровавый причиндал между ног 13:00Ноги уже не держат: зависимый от бутылки Газманов склонился к стакану 12:40Страшная реальность без фотошопа: народ крестится от опухшего вида стареющей Кудрявцевой 12:20"Ай да булочка!": 42-летняя Равшана Куркова снова стала мамой 12:00"Переживал и волновался": Ярмольник сообщил об уходе Фоменко 11:40В одном котле варятся: облученная в Чернобыле Пугачева и Хаматова сплелись как змеи 11:20Аж волосы дыбом: Бросившая мужа Орбакайте отдалась толпе мужиков под камерами 11:00Центробанк озвучил судьбу ипотеки в России на 2023 год 10:40Домов и квартир на сотни миллионов: произведена опись имущества лежащего в коме Костомарова 10:20"Что ж глумиться над русским народом": Розенбаум оторопел от выходки Воробей 10:00Черные стены, гнилой забор: Что таит в себе заброшенная хата на краю Беловежской пущи 09:40"Нет слов": Опустившегося на самое дно SHAMANа затоптали ногами 09:20"Публичный дом": всплыла страшная правда жизни потратившей миллионы Гузеевой 09:00"Встречались": умолчавшая о романе с Лепсом Барановская выставила бывшего самодуром 08:40"Массовое отравление": экстрасенс предупредила человечество об опасности 08:20Терапевт объяснила зависимость солнечного света и эпидемии ОРВИ 08:00ТОП-5 самых популярных туристических направлений на 8 марта 06:08Эпохальная смена планет: Гороскоп на весну 2023 года 04:21Почти треть квартир в Москве дешевле 10 млн 02:10Доступный бизнес-класс у столичного метро 00:01Народный праздник Овсянки: традиции 3 марта 22:20На юго-востоке Москвы парень облил бензином и поджег знакомого 22:00"Пусть порадуются": замеченная с горбом Пугачева сделала заявление об ограблении дворца 21:00"Это какой-то дурацкий секс": брошенку Муцениеце поймали на съемках эротики 20:40Раскрыты подробности состояния ведущей Вербицкой после аварии с грузовиком 20:00Клава Кока заняла место Гузеевой в "Давай поженимся": Уже давно 19:40"Я Настю боюсь": накативший на публике Шура прошелся по Волочковой 19:20Окровавленного Шуру обнаружили в луже мочи: Не мылся неделю
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

"Вокруг меня достаточно идиотов": неразборчивая Лолита публично захаяла любовника

287

Как прошло 14 февраля у Лолиты Милявской?

Певица Лолита Милявская официально была в браке пять раз. К сожалению, ни один из официальных романов не сложился, однако звезда не переживает. Вокруг красавицы всегда были мужчины, и вниманием она не была обделена никогда.

Последний развод состоялся аж в 2020 году, после 9 лет брака с тренером по сквошем Дмитрием. В конце прошлого года Лолита приоткрыла завесу тайны — в ее жизни новая любовь. Тогда подробностей она не сообщила. Зато на днях в разговоре с Пятым каналом Милявская практически захаяла своего любовника. Любя, конечно же.

По словам Лолиты, 14 февраля в ее возрасте — это уже не официальный праздник. Цветы она получила только потому, что сама напомнила бойфренду. Для Милявской это не было поводом обижаться. Так выглядит взрослая жизнь, отшучивается звезда.

Кроме этого, брюнетка заявила, что с годами уже совсем не важны и другие показатели. Например, внешность, рост или вес. Лолита считает, что намного важнее — это умение разговаривать. Возможно, именно новый мужчина станет достойным спутником Милявской.

"Вокруг меня было достаточно идиотов, конечно. Но у меня мало свободного времени и выбирать не из кого", — добавляет исполнительница хита "На Титанике".

3 марта 2023, 20:00
Лолита Милявская. Фото: Комсомольская правда/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Пятый канал✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Гагарина, Лолита, Машков: самые знаменитые кролики России

По теме

Продолжение: "Полное г****": собирающая бутылки Лолита Милявская наткнулась на жесткую критику

Случилось ужасное: Лолита вынуждена сама справляться с последствиями покушения

"Водка и кола без сахара": сбежавшая ото всех Лолита показала свои припухлости
Лолита Марковна Милявская (Горелик)

Лолита Марковна Милявская (Горелик) певица

Расставшаяся с молодым любовником Бабкина заговорила об обиде и мести: Изнутри сжирает зависть

Надежда Бабкина расстраивалась и копалась в себе.

"Полное г****": собирающая бутылки Лолита Милявская наткнулась на жесткую критику

Лолита Милявская рассказала о необычном хобби.

"Всех на виселицу, всех расстрелять": отправившая дочь в психушку Распутина объявила о решительных действиях

Видео с призывами от Маши Распутиной уже в сети.

"Эта зараза надолго": переживший тяжелую болезнь Боярский признался в ухудшении состояния

73-летнему Михаилу Боярскому стало хуже.

"Состояние настоящего отчаяния": изнеможденную Высоцкую довели до слез

Юлия Высоцкая рассказала о мучениях.

Выбор читателей

02/03ЧтвТолпа народа и цветы: В Москве состоялось прощание с ушедшей в иной мир Стриженовой 02/03ЧтвЦымбалюк-Романовская после родов разделась на камеру: Красавица 02/03ЧтвБез трусов: потерявшая стыд Бузова помочилась при всем честном народе 02/03ЧтвПоказавший украинский флаг Нагиев довел Лепса до истерики: Личное дело 02/03ЧтвСтаричок еще может! Родившая жена Николаева предъявила долгожданную малышку 02/03Чтв"Чтобы у всех так стояло!": Волочкова опробовала достоинство вошедшего внутрь Джигурды