"Полное г****": собирающая бутылки Лолита Милявская наткнулась на жесткую критику

Лолита Милявская рассказала о необычном хобби.

В этом году Лолите Милявской исполнится 60 лет, но трудно сказать, что певица выглядит на свой возраст. Она, как и большинство знаменитостей, следит за собой. Артистка подчеркивает свою внешность парфюмом, причем она любит запоминаться благодаря запахам.

В недавней беседе с журналистами Милявская призналась, что собирает маленькие бутылки от туалетной воды. "У меня дома большая коллекция духов, половина из которых полное говно", – цитирует артистку Пятый канал. По словам Лолиты, она любит надушиться так, чтобы после нее оставался шлейф. Когда она так делает, то натыкается на жесткую критику. Мол, стойкий запах парфюма – это неприлично. Но звезде все равно. "Это всегда лучше запаха мочи", – сказала в свое оправдание певица после концерта, который был посвящен 70-летию композитора Виктора Резникова.

Нельзя не заметить, что в последние годы Лолита Милявская преобразилась. Певица избавилась от лишних килограммов, и теперь она может похвастаться отличной фигурой. По мнению артистки, красивое тело является залогом любви к себе. Конечно, она не изнуряет себя диетами и иногда позволяет себе вкусно и много покушать.