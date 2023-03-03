"Всех на виселицу, всех расстрелять": отправившая дочь в психушку Распутина объявила о решительных действиях

Видео с призывами от Маши Распутиной уже в сети.

В эфире шоу "Ты не поверишь" на телеканале НТВ звезды российского шоу-бизнеса часто делают сенсационные признания. Так, после одного из выпусков зрители познакомились с новой стороной личности Маши Распутиной. В своем интервью она объявила о решительных действиях.

Все дело в том, что для Маши Распутиной стала очень чувствительной тема уехавших из России артистов. Ей больно слушать, как сидящие в других странах звезды оскорбляют некогда любимую страну. Маша решила взять дело в свои руки.

Певица призвала ужесточить наказание и "социальную отмену" для опальных звезд. Она предлагает не просто отменять концерты и увольнять, а просто лишать этих личностей жизни. В формулировках звезда совершенно не постеснялась.

"Всех на виселицу, всех расстрелять", — заявила Распутина.

Очевидно, что патриотизм такого масштаба понравился далеко не всем. В социальных сетях Машу Распутину призвали одуматься и забрать слова назад. Тем более, что, по мнению зрителей, каждый имеет права на ошибку. Отправившая дочь в психушку Маша Распутина, как никто другой должна знать о праве на второй шанс. Напомним, что младшая дочь звезды оказалась в таком учреждении, а теперь налаживает контакты с родительницей.