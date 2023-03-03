"Есть вопросы": врачи осмотрели ушедшего в кому Костомарова

Тяжелоболеющий Роман Костомаров вызвал опасение врачей

В начале января Олимпийского чемпиона и фигуриста Романа Костомарова спешно госпитализировали. Один за другим страшные диагнозы посыпались на спортсмена: пневмония, сепсис, последовавшая за ним ампутация и спазм сосудов головного мозга. Зрители и поклонники спортсмена пристально следят за развитием ситуации.

Сейчас, по словам источников, бывший партнер Татьяны Навки в танцах на льду медленно выходит из медикаментозной комы. Этот процесс требует времени и сил, однако прогнозы в этом ключе положительные. Супруга Романа Костомарова все время находится с ним.

Врачи осмотрели ушедшего в кому Романа. Опасения вызывает лишь оставшаяся конечность спортсмена — кисть левой руки. Ранее мужчине ампутировали стопы из-за развивающегося некроза.

"По ней есть определенные вопросы", — сообщает источник.

Напомним, что официального подтверждения каким-либо диагнозам нет. По словам Оксаны Домниной, жены Романа Костомарова, если спортсмен захочет поделиться деталями лечения — он это сделает сам, когда придет в норму, поправится и выпишется из больницы. Об этом она сообщила в своих социальных сетях, когда поздравляла любимого с днем рождения.