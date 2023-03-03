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Пятница 3 марта

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"Состояние настоящего отчаяния": изнеможденную Высоцкую довели до слез

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Юлия Высоцкая рассказала о мучениях.

В этом году актрисе и ведущей шоу "Едим дома" Юлии Высоцкой исполнится 50 лет. Телезвезда выглядит просто потрясающе. Поклонники нередко просят знаменитость рассказать, как ей удается выглядеть моложе своих лет. Супруга Андрея Кончаловского дает понять, что все дело в спорте.

Высоцкая добилась стройности с помощью бега. Кардиотренеровки стали неотъемлемой частью жизни актрисы. Например, недавно она показала себя перед пробежкой, опубликовав в популярной соцсети снимок, на котором запечатлена в спортивной одежде, без макияжа и с изнеможденным видом. "Очень не хочется, но надо", – призналась Юлия.

Раньше Высоцкая ходила в тренажерный зал, где пыталась, как говорится, тягать железо. Но такой спорт оказался не по силам знаменитой артистке. "Я провела в зале час и потом разрыдалась в раздевалке. <...> Это было состояние настоящего отчаяния", – вспомнила актриса, как такие тренировки довели ее до слез.

Поклонники решили поддержать Юлию Высоцкую в ее стремлении поддерживать здоровый образ жизни. Многие признались, что восхищаются артисткой. "Вот она сила воли!", – написал один из комментаторов в аккаунте звезды.

3 марта 2023, 19:00
Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
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