"Очень напряженный период": разбитый из-за онкологии Басков попал в госпиталь

Басков остался не у дел.

Народный артист России Николай Басков выступил на благотворительном концерте в филиале центрального военного госпиталя имени Вишневского. Вместе с ним пели Елена Север, ВладиМир и ЮрКисс, сообщает RT.

Концерт был приурочен к празднованию 8 марта и посявщен женщинам-военным и семьям военнослужащих, участвующих в СВО. По словам Николая Баскова, подобные концерты очень важны и несут определенную миссию. Во время выступления происходит мощный обмен энергиями между людьми с общей целью. Певец добавил, что для него большая честь и радость выступать перед такими людьми. По словам Елены Север, зал встретил звезд с теплом и радостью.

"В зале были раненые бойцы, медперсонал, у которого сейчас очень напряженный период", – рассказала артистка.

Николай Басков стал одним из первых, кто открыто поддержал спецоперацию и действия российских властей. На протяжении всего периода спецоперации он остается рядом с со своей страной и искренне сопереживает соотечественникам. Басков посещал Донбасс, где бывал в военных госпиталях и общался с ранеными военными. В феврале прошлого года он написал в своем аккаунте, что Россия не начинает войны, а заканчивает их.

Напомним, Николай Басков долго переживал смерть отца, сраженного онкологией. Этот период был самым страшным для него, так что теперь он, кажется, ничего не боится.