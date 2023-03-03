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"Грязно ругается": Нагулявшая пузо любовница Виторгана избавилась от ребенка

Виторгана никто не спросил.
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Нино Нинидзе и Максим Виторган стали одной из самых ярких пар российского шоу-бизнеса. Поклонники радовались, что после развода с Ксенией Собчак Виторган наконец оьрел свое счастье, однако официально он так и не женился. Вскоре стали появляться слухи о том6 что Виторган якобы и вовсе бросил Нинидзе и выставил ее за дверь. Нинидзе подливала масла в огонь, выкладывая печальные публикации. Звезды по отдельности появлялись на светских мероприятиях, а одну из премьер Нинидзе и вовсе покинула не с Виторганом, а с бывшим супругом Кириллом Плетневым.

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 Максим Эммануилович Виторган

Максим Эммануилович Виторган Актер

Наконец Максим Виторган и Нино Нинидзе поставили точку в вопросе расставания. В канун Нового года пара появилась вместе, что обрадовало поклонников и дало надежду на воссоединение.

Несмотря на это, Нино Нинидзе продолжает путешествовать одна, а Виторгана в ее аккаунте не видно и не слышно. Актриса неохотно комментирует личную жизнь.

На днях любовница Виторгана покинула дом и отправилась в путешествие по Красной поляне. На видео не было ни Виторгана, ни ее сына. Таким образом, Нино Нинидзе избавилась от ребенка, то есть перестала все время показывать его в своих соцсетях и начала любоваться природой. В целом Нино сильно изменилась, что не могут не заметить люди.

"Ниношу больше не люблю. Грязно ругаеттся", – написал поклонник.

Ранее любовница Виторгана записала свои танцы на видео, во время которых выкатила пузо на всеобщее обозрение, что шокировало поклонников.

Нино Нинидзе. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 3 марта 2023, 14:20 Источник: Телеграм-канал Нино Нинидзе • Требует проверки
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