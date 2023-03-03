С трудом опознали: Вышвырнутую из России Наргиз скрючило после отравления

Что произошло с Наргиз?

Когда-то любимая певица многих собирала концерты и охотно общалась с публикой. Теперь Наргиз Закирова громко высказывается и поливает грязью страну, в которой она заработала славу и деньги. За свои "добрые слова" певица получила запрет на пересечение границы России на 50 лет.

Вышвырнутая певица активно ведет свой микроблог. Она часто делится фотографиями, правда если раньше подписи были на русском языке, то сейчас каждая публикация подписана на английском. Там не менее, на последней фотографии, опубликованной в Сети, звезду с трудом опознали: уж слишком молодо она на ней выглядит.

"Я листала и думаю: ой, а что за девочка у меня, я случайно подписалась на кого-то? А тут вот как оказывается..." – написала одна из поклонниц в комментариях.

Жизнь артистки явно в некотором плане не изменилась, ведь от вредных привычек она не отказалась. На снимке она держит в руках сигарету и, видимо, отравляет свой организм опасным никотином. А еще звезда схватила стакан с непонятной коричневой жидкостью. Неужели она снова взялась за старые привычки? Напомним, певица однажды уже признавала алкогольную зависимость. В прошлом она настолько любила выпить, что могла выйти на сцену нетрезвой.

А после взятия в руки этих опасных атрибутов, которые вызывают отравление организма опасными веществами, артистку скрючило. Она приняла непонятную позу, в которой задрала ногу. Остается надеяться, что Наргиз Закирова следит за своим здоровьем, а сигарета и стакан с непонятным напитком – лишь часть образа.