Загремевший в реанимацию немощный Михалков заявил о крахе России: Решающее время

Михалков поставил вопрос ребром.

Российский режиссер, актер и обладатель премии "Оскар" Никита Михалков сделал громкое заявление о будущем страны. В Красноярске в рамках культурной программы КЭФ-ФЕСТ во время творческой встречи Никита Михалков заявил, что сейчас судьбоносное время для его родины. При этом режиссер добавил, что сейчас не все придерживаются такого же мнения. Некоторые не видят в происходящем ничего критического, пишет "Царьград".

"Для России сейчас решающее время – будет ли она вообще", – рассказал Никита Михалков, подняв таким образом тему риска краха страны.

В качестве плохого примера режиссер и ведущий авторской программы "Бесогон" привел актера Артура Смольянинова*, который недавно угодил в грандиозный скандал, сделав шокирующее заявление. бывший муж актрисы Дарьи Мельниковой объявил, что хотел бы воевать на стороне Украины, а на судьбу России ему плевать. Даже если она якобы превратится в радиоактивную пустыню. После этого Минюст РФ включил Смольянинова* в список иноагентов. Никита Михалков заявил, что ему непонятна такая риторика актера.

Напомним, месяц назад Никита Михалков выписался из больницы. 5 января он был госпитализирован с гриппом.

* – признан иноагентом в РФ