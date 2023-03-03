"Бедный": Переплюнувший Панина бомж Милохин вздернул кровавый причиндал между ног

Знаменитый блогер какое-то время был востребован везде: его приглашали на телевидение, именитые артисты хотели с ним сотрудничать, а толпы фанатов мечтали о встрече. Но в последнее время жизнь интернет-звезды кардинально изменилась. Даня Милохин покинул страну и буквально стал бомжом!
Недавно скандальный блогер заявил, что промотал все свои деньги, которые получал в России годами. Вместе с тем его доходы сильно просели, ведь рекламные контракты и съемки закончились, а новых пока на горизонте не видно. Теперь некогда очень богатый артист живет на чужбине за счет друзей и, оставив дом на родине, скитается по странам.
Но кое-что осталось неизменным: Даня Милохин продолжает выкладывать в соцсетях провокационные снимки. Одним недавним кадром он буквально переплюнул Алексея Панина, который, как известно, окунулся в культуру нудизма. Перед камерой парень без стеснения нагнулся и показал причинное место.
Накануне в микроблоге звезды появился новый снимок. Экс-партнер Медведевой по льду нарядился в костюм Человека-паука и состроил соблазняющую гримасу перед камерой. Еще одну часть образа – маску – он решил не надевать. Этот причиндал супермена ярко-красного, даже кровавого цвета блогер вздернул, прижимая рукой к телу так, что он вошел в кадр.
Однако вместо комплиментов некоторые пользователи решили поглумиться над кумиром молодежи, затронув больную для него тему – отсутсвие у него родителей.
"Бедный Питер Паркер ни мамы ни папы", – иронично написал кто-то в комментариях под постом Дани Милохина.