В одном котле варятся: облученная в Чернобыле Пугачева и Хаматова сплелись как змеи

Пугачева промотала жизнь зря.

После начала спецоперации мир шоу-бизнеса и российской культуры перевернулся с ног на голову. Некоторые артисты решили покинуть Россию и навсегда оказались по другую сторону от своих поклонников. Алла Пугачева и Чулпан Хаматова стали одними из первых, кто раскритиковал действия российских властей и отказался от своей родины. Для россиян это было шоком, ведь трудно было поверить в то, что когда-то делавшие так много для своей страны звезды напрочь откажутся от всего.

Пугачева и Хаматова в России активно занимались благотворительностью, а теперь превратились в изгоев. Те, кто раньше восхищался работой Хаматовой в фонде "Подари жизнь", сегодня призывают лишить ее гражданства и всех званий. Сегодня Хаматова продолжает работать с фондом как волонтер на удаленке, хотя официально покинула попечительский совет.

Алла Пугачева никогда публично не рассказывала о своих благих делах. С фондами она не сотрудничала, но всегда помогала людям адресно. В 1986 году, когда случилась авария на Чернобыльской АЭС, Пугачева одной из первых отправилась в опасную зону на бесплатный концерт. Может там она облучилась и теперь болеет из-за этого. Так что Хаматова и Пугачева варятся в одном котле и сплелись как змеи в своих проблемах. Неужели они промотали жизнь зря?