"Нет слов": Опустившегося на самое дно SHAMANа затоптали ногами

Последние слова SHAMANа ранят.

С прошлого года песни Ярослава Дронова играют в каждом доме. К такому масштабному успеху певец шел много лет, самостоятельно поднимаясь с самого дна к музыкальному Олимпу. К его творчеству критики относятся по-разному: кто-то SHAMANа восхваляет, а кто-то уже пророчит ему конец карьеры.

Но блондин, кажется, не собирается останавливаться. У него вышла очередная песня, которая уже набрала кучу хвалебных отзывов. Называется она "Самый русский хит". А ради съемки клипа на артист в прямом смысле опустился на самое дно: после своего громкого взлета в видео он решил отказаться от крутой площадки, дорогих спецэффектов, профессионального оборудования, какого-то мудреного сценария.

SHAMAN сел в обычном подъезде и взял в руки простую гитару. Наверняка, то же самое он делал в самом начале своего творческого пути. По сюжету клипа мимо артиста проходят жители дома, а некоторые, можно сказать, затоптали его ногами. Например, мужчина в образе спортсмена бежит по лестнице и как бы спотыкается о развалившегося на ступени певца. Как пишет РИА ФАН, после проявленного равнодушия все прошедшие подле него люди начинают слушать песню и проникаются к ней.

Россияне уже успели посмотреть свежее видео своего кумира и, как всегда, остались в восторге. Слова в последней песне артиста ранили многих.

"Нет слов.... Огромное спасибо за вашу работу!" – обратился к SHAMANу в комментариях пользователь.