О главном в шоу-бизнесе за 15 минут: проект "На Днях" набирает обороты

О шоу-бизнесе почти серьезно.

Идея о создании нового проекта в нашей редакции была озвучена довольно давно. В том, что это будет именно видеоформат, сомнений не было, поскольку издание имеет свой канал на YouTube, где опубликовано свыше 150 роликов про звезд шоу-бизнеса. Там есть как короткие видео со светских мероприятий, так и полноценные интервью.

А теперь каждую пятницу на YouTube-канале "ДНИ.РУ" выходит новый выпуск проекта "На Днях", в котором я, ваш покорный слуга, рассказываю о самых безумных, скандальных и порой шокирующих новостях шоу-бизнеса, а также делюсь своим мнением. В выпусках я стараюсь давать адекватную оценку происходящему. Если же речь идет о конфликте, то не занимаю одну из его сторон, а пытаюсь понять всех. Думаю, в этом и заключается моя задача как обозревателя. Но говорить только серьезно о шоу-бизнесе невозможно, поэтому, конечно, в выпусках есть место и для юмора.

Вы, дорогие зрители, также можете делиться своей точкой зрения по обсуждаемым темам в комментариях под выпуском. Все читаю. Интересные комментарии не останутся без ответа.

Сейчас проект набирает обороты, и я нисколько не сомневаюсь, что в будущем количество просмотров будет расти. Безусловно, со временем формат претерпит изменения. Например, будут появляться эксклюзивные комментарии знаменитостей по горячим темам. Также думаю, что в дальнейшем организуем розыгрыш подарков для постоянных зрителей.

В общем, сейчас в редакции продолжают озвучиваться идеи по развитию данного проекта. Изучаем, что смотрится хорошо, а от чего лучше избавиться. Конечно, принимаем предложения и от вас – зрителей нашего пока еще скромного, но амбициозного шоу.