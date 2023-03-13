"Умер": страшная новость на странице пропавшего Шифрина убила поклонников

Большое горе

Ефим Шифрин многие годы был активным пользователем американских социальных сетей. Он постил архивные фотографии, хвастался снимками из спортзала, смеялся над нелепыми байками журналистов, анонсировал свои спектакли. Но когда компанию Meta внесли в перечень запрещенных в России организаций, причастных к терроризму и экстремизму, принадлежащие ей соцсети Instagram и Facebook были заблокированы на территории нашей страны. И 31 января огорченный артист написал: "Наверное, это будет мой последний текст в Фейсбуке*. Буду заходить сюда порыться в своем дневнике, поздравить своих старых друзей с днем рождения и почитать их новые тексты".

С тех пор в виртуальном пространстве он долгое время не появлялся.

А 9 марта артист внезапно прервал молчание, чтобы сделать в запрещенной социальной сети короткий пост: "Горе какое... Умер Борис Жутовский". Это – знаменитый советский и российский художник, иллюстратор, писатель. Тот самый, которого Никита Хрущев грозился отправить на лесозаготовки и которому долгое время не давали работать в Союзе. Жутовский прожил 90 лет и считался классиком при жизни.

Страшная новость убила поклонников Шифрина. "Горе. Знаю, как трогательно ты относился к Боре", – написал Ефиму кто-то из поклонников.