SHAMAN после известия о раке встал на распутье: Умрет

SHAMAN не успел отметить 32-летие.

Российский певец SHAMAN (Ярослав Дронов – настоящее имя) словно из ниоткуда появился на звездном олимпе и сразу завоевал сердца миллионов поклонников. Его хиты "Встанем!", "Я русский", "Моя Россия" и многие другие трогают до глубины души, а внешний вид артиста отличается яркостью и неординарностью и запоминается.

Однако всенародная слава — это не только аншлаги, восхищенные комментарии, стопроцентная узнаваемость и солидные гонорары. Это еще и куча проблем, на решение которых порой у артиста просто нет времени. Оказывается, SHAMAN может быть подверден серьезному заболеванию, и оно требует внимания и тщательного обследования.

Врач Николай Потуданский заявил, что у 31-летнего певца SHAMAN имеется предрасположенность к раку кожи. Как выяснилось, у артиста первый фототип кожи, а его обладатели в большей степени подвержены раку, так как у них практически не вырабатывается пигмент.

Таких людей часто может беспокоить шелушение, жжение, ожоги, особенно после солнечных ванн и различных косметических процедур. Кожные покровы быстро обретают красный оттенок, обгорают и покрываются волдырями.

Таким, как SHAMAN, строго противопоказаны многие косметические процедуры. В противном случае человек с возрастом просто умрет он накопившихся болячек и развития онкологии. Среди противопоказаний для людей с таким типом кожи – пилинги, лазерные шлифовки. Кроме того, им рекомендуется постоянно пользоваться кремами с высоким уровнем защиты от ультрафиолета.

Таким образом, певец SHAMAN оказывается на распутье: с одной стороны, здоровье превыше всего. Но с другой стороны сцена и слава, а это неминуемо влечет за собой использование множества косметических средств и процедур, ведь артист в буквальном смысле слова работает лицом.