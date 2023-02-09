"Бритни Спирс – 2": виляющая голым задом замужняя Нюша вызвала оторопь

Российская певица Анна Шурочкина, выступающая под псевдонимом Нюша, сейчас находится в Арабских Эмиратах. Там артистка отдыхает и работает над новыми хитами. На днях звезда выпустила новое видео, на кадрах которого предстала в одном купальнике.
Нюша откровенно виляла бедрами и маняще смотрела в кадр. такое поведение замужней артистки шокировало фанатов. Многие не поняли, зачем так утруждаться и выставлять свое голое тело напоказ, словно ей не хватает мужского внимания.
"Видимо, очень скучно человеку, или не хватает внимания"; "Больно смотреть на то, что Нюша делает с той блестящей карьерой, которую ей сделал папа. Какое-то саморазрушение, зачем она это делает, не понятно"; "Бритни Спирс 2"; "Господи, сколько усилий, ради чего?"; "А не лучше уже до гола?"; "Откуда столько страсти внутри? Замужняя, вам мало своего мужа? Хочется других мужчин"; "Остапа понесло"; "Кому-то чего-то не хватает"; "Трусы бы еще сняла"; "Мужу, наверное, совсем безразлична, если такие видосики выкладывает", – написали фанаты.
Напомним, в марте 2022 года певица Нюша переехала вместе с семьей в Дубай. Артистка не стала юлить и призналась, что уехала из России на неопределенный срок. Она не стала прикрываться и врать, что уехала в отпуск или лечиться, а ответила прямо.