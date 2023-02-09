Ставшая мужиком дочь Шукшиной показала грудь толпе зевак: любит внимание

Шукшина-младшая стала очень взрослой.

33-летняя дочь актрисы и телеведущей Марии Шукшиной и ее первого студенческого супруга Артема Трегубенко после беременности и рождения сына увлеклась бодибилдингом. И хотя поначалу родные были против регулярных походов в спортзал и контролю за питанием, девушка сумела отстоять свое право на занятия спортом.

Поклонники видели путь превращения дочери Шукшиной из хрупкой девушки в грубого спортсмена. По мнению некоторых, ставшая мужиком Анна Шукшина должна также развивать гибкость и плавность. И девушка прислушалась к советам, правда, буквально.

Наследница Марии Шукшиной показала свои женские формы, чтобы доказать — мужика тут нет. Анна показала толпе зевак — своим подписчикам грудь и бедра, снявшись в откровенной фотосессии. Те, кто давно следят за ней в социальных сетях говорят: она просто любит внимание.

Напомним, что в 2014 году дочь Шукшиной родила сына Вячеслава. К сожалению, брак Анны распался и сейчас она реже афиширует свою личную жизнь. У Анны, Марии, Лидии Николаевны и других членов семьи Шукшиных напряженные отношения — это и споры за наследство, и политические разногласия, и разные образы жизни.