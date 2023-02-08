"Глаза не дергались, губы не тряслись": умерший Костомаров накликал себе трагический конец

Исход Романа Костомарова очень горький.

Многие актеры боятся играть покойников, так как верят, что сыгранная на экране смерть притягивается в реальной жизни. Так было с Натальей Антоновой, Василием Шукшиным, Игорем Тальковым и многими другими звездами.

Олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира в танцах на льду Роман Костомаров мистическим образом примкнул к списку таких знаменитостей. Сейчас спортсмен лежит в больнице после операции по ампутации стоп. Мало кто знает, что однажды Роман Костомаров на экране уже переживал подобное. Фигурист сыграл в фильме "Близкий враг" Александра Атанесяна, где внезапно умер, развалившись на холодном полу с почерневшими частями ног! Как после такого не учитывать актерские суеверия?

В том фильме Роман Костомаров играл драгдилера, которого застрелила девушка. Сцену снимали последней, уже глубокой осенью, в неотапливаемом особняке, который арендовали для съемок в Батуми. В тот день было ужасно холодно, сцену было снимать проблематично. В одном из интервью в сентябре 2020 года Костомаров рассуждал о смерти и говорил, что умирать на экране – дело не и легких.



– Мне было жалко, когда вас убили в том фильме... – RT

– Умирать, кстати, было ужасно трудно... Я должен был упасть в халате на мраморный пол и неподвижно лежать — так, чтобы глаза не дергались, губы не тряслись. А меня мало того что от страха колбасило, так еще и холод собачий. В общем, достаточно тяжело было. – Р.К.





По ужасному стечению обстоятельств именно эти эмоции Костомаров потом пережил в реальности. В больницу он попал после того, как все новогодние праздники откатался на льду с высокой температурой, после чего впал в кому.





Если актерские суеверия и правда работают, то умерший на экране Костомаров сам накликал себе трагический конец. Ведь теперь о карьере фигуриста, судя по всему, придется забыть.

