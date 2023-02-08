Морщинистые телеса оголившейся Зудиной вызвали оторопь: В гармошку

Для кого вырядилась вдова Табакова?

Художественный руководитель МХТ имени Чехова и "Табакерки" Олег Табаков и его воспитанница Марина Зудина поженились в 1995 году, хотя встречаться начали за десять лет до свадьбы. Внушительная разница в возрасте – 30 лет – долгое время не позволяла поклонникам театрального режиссера поверить в искренность чувств супругов.

Меж тем, Мария Зудина подарила своему мужу и учителю двоих наследников: сына Павла и дочь Марию. А ее саму общественность прозвала молодой женой Олега Табакова. Семья была счастлива, пока в 2018 году Народный артист СССР не ушел из жизни в возрасте 82 лет.

Актрисе театра и кино сегодня уже 57 лет, а ее до сих пор почему-то зовут молодой женой, точнее, молодой вдовой. К слову, Народная артистка России и сама не дает повода задуматься о своем возрасте. Звезда сериала "Содержанки" до сих пор одевается довольно открыто, что порождает массу слухов.

Злые языки поговаривают, что у Марины Зудиной есть молодой любовник, иначе бы она носила более целомудренные наряды. Масло в огонь подлил ее очередной образ. Актриса вызвала оторопь у народа, выставив фото в социальных сетях.

Все бы ничего, но, оголившись, она погорела на морщинистых телесах. Увы, возраст не скрыл даже макияж. Подписчики иронично поинтересовались у звезды, сколько ей лет, а кто-то даже назвал вдову Олега Табакова "богиней в гармошку". Впрочем, поддержку от фанатов Марина Зудина тоже получила.