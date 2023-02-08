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Морщинистые телеса оголившейся Зудиной вызвали оторопь: В гармошку

Для кого вырядилась вдова Табакова?
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Художественный руководитель МХТ имени Чехова и "Табакерки" Олег Табаков и его воспитанница Марина Зудина поженились в 1995 году, хотя встречаться начали за десять лет до свадьбы. Внушительная разница в возрасте – 30 лет – долгое время не позволяла поклонникам театрального режиссера поверить в искренность чувств супругов.

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 Марина Вячеславовна Зудина

Марина Вячеславовна Зудина актриса

 Олег Павлович Табаков

Олег Павлович Табаков актер

Меж тем, Мария Зудина подарила своему мужу и учителю двоих наследников: сына Павла и дочь Марию. А ее саму общественность прозвала молодой женой Олега Табакова. Семья была счастлива, пока в 2018 году Народный артист СССР не ушел из жизни в возрасте 82 лет.

Актрисе театра и кино сегодня уже 57 лет, а ее до сих пор почему-то зовут молодой женой, точнее, молодой вдовой. К слову, Народная артистка России и сама не дает повода задуматься о своем возрасте. Звезда сериала "Содержанки" до сих пор одевается довольно открыто, что порождает массу слухов.

Злые языки поговаривают, что у Марины Зудиной есть молодой любовник, иначе бы она носила более целомудренные наряды. Масло в огонь подлил ее очередной образ. Актриса вызвала оторопь у народа, выставив фото в социальных сетях.

Все бы ничего, но, оголившись, она погорела на морщинистых телесах. Увы, возраст не скрыл даже макияж. Подписчики иронично поинтересовались у звезды, сколько ей лет, а кто-то даже назвал вдову Олега Табакова "богиней в гармошку". Впрочем, поддержку от фанатов Марина Зудина тоже получила.

Марина Зудина. Фото: Ekaterina Tsvetkova / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 8 февраля 2023, 11:40 Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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