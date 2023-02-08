Неизлечимо больной жене Петросяна дали по голове: Нужно множество медицинских манипуляций

Поклонники Петросяна понимают, ситуации уже ничем не поможешь.

33-летняя жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова вновь вышла на связь со своими поклонниками. Любимая всеми рубрика "вопрос-ответ" — это всегда кладезь новой, полезной информации о жизни Брухуновой и семьи. Вот только доверия к этой рубрике становится все меньше и меньше.

Поклонники, фигурально выражаясь, дали любимой Петросяне по голове за обман. Причина — два несоответствующих друг другу ответа. Так, один из подписчиков микроблога поинтересовался, как Брухунова отнесется, если ребенок попросит в дом домашнее животное.

"Я — аллергик. Прежде чем взять на себя ответственность, нужно провести множество медицинских манипуляций", — заявляет жена Евгения Петросяна.

Однако, вскоре в микроблоге появился совсем другой ответ. Другой поклонник захотел узнать, какой подарок в детстве Татьяны был самым желанным. Трудно поверить, но неизлечимо больная аллергией Брухунова мечтала о кошке…

"Чистокровный сиамец, которого мне подарил папа. Никогда и ничего я так в жизни не желала", — пишет жена Евгения Петросяна.

Поклонники не понимают, как быть. С одной стороны, любимая интеллигентная театралка с собственным мнением. А с другой — несоответствующие друг другу факты… Кажется, жене Евгения Петросяна нужно будет дать еще один ответ по этой теме.