Кравец озвучила баснословную стоимость протезов для лишившегося ног фигуриста Костомарова

Спортсмену нужна помощь.

45-летний Роман Костомаров в начале января попал в реанимацию с пневмонией, где его одновременно подключили к аппаратам ИВЛ и ЭКМО. Но из-за длительного подключения к аппарату для насыщения крови кислородом у спортсмена началось стремительное отмирание тканей, вскоре гангрена распространилась на пальцы, начался некроз конечностей. Обследование показало наличие пузырьков газа в мягких тканях левого голеностопного сустава и нижней трети голени. В итоге спортсмену ампутировали обе стопы, а сейчас идет борьба за руки.

Певица и актриса Алена Кравец, всегда близко к сердцу воспринимающая чужую беду, не может сдержать слез, когда говорит о Романе Костомарове. "Я даже представить не могу, что чувствует сейчас человек, который был Богом на льду и который теперь потерял ноги, – вздыхает Кравец. – Ведь это конец ледовой карьере, мечтам, планам".

Но Алена знает, что сдаваться нельзя. И готова всячески помогать Костомарову в реабилитации. "Я звонила в больницу в Коммунарке, справлялась, не надо ли чем помочь, – рассказала Алена. – У меня есть связи в зарубежных клиниках, я знаю хороших хирургов".

Кравец переживает за Костомарова еще и потому, что в ее семья была похожая драма. "У моего деда из-за гангрены ампутировали ногу, – рассказала она. – Но я оплатила ему протез, чтобы он не чувствовал себя ущербным".

Светская львица знает, что хороший протез поставить сегодня по карману не всем. Цены баснословные! "Современный модульный протез бедра с культеприемной гильзой из слоистого пластика, трубчатым несущим модулем, гидравлическим полицентрическим коленным модулем, карбоновой стопой и косметической оболочкой из пеноматериала стоит около 500 тысяч рублей, – выяснила Алена. – А еще есть микропроцессорная стопа, которая является наиболее близким аналогом настоящей стопы. При помощи встроенного компьютера она автоматически переключается в режим педалирования во время вождения, или в такие режимы, как подъемы вверх и вниз при движении по склону. Она стоит в районе полутора миллионов рублей". А если учесть, что фигуристу, как пишут СМИ, ампутировали обе ноги, то сумму надо увеличить вдвое.

Сердобольная Кравец пояснила, что если фигуристу будет нужна помощь, она с радостью сделает все, что в ее силах.